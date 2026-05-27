MANCIANO – Attimi di preoccupazione, questa mattina, alla scuola elementare di Manciano, dove si è verificato il distacco e la conseguente caduta di una porzione di intonaco dal soffitto dei locali adibiti a mensa.

Fortunatamente, al momento del cedimento, all’interno del locale mensa non era presente nessuno.

Stop alle lezioni per tre giorni: il calendario della chiusura

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i tecnici comunali per un primo sopralluogo e per mettere in sicurezza la zona.

Per garantire l’incolumità di bambini e personale, e per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino e la verifica strutturale dei soffitti, l’amministrazione ha disposto un periodo di chiusura dell’istituto nelle giornate che vanno da venerdì 29 maggio, a lunedì primo giugno.

In attesa di ulteriore aggiornamenti da parte del Comune sull’andamento dei lavori e sulla modalità di rientro in sicurezza, le attività didattiche dovrebbero riprendere regolarmente mercoledì 3 giugno.