GROSSETO – Una voragine di circa due metri di diametro si è aperta nel pomeriggio alla rotatoria tra via Faccendi, via Bianciardi e via Roccastrada, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali.

Il cedimento dell’asfalto è stato segnalato da alcuni automobilisti che transitavano nella zona. I vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo escludendo, al momento, situazioni di pericolo legate a eventuali fughe di gas.

Nelle prossime ore un tecnico del Comune dovrà verificare le cause dello sprofondamento e accertare se alla base del cedimento possa esserci una perdita d’acqua o un problema ai sottoservizi presenti sotto la carreggiata.

L’area della rotatoria è stata delimitata dalla polizia municipale per consentire le verifiche in sicurezza e limitare i rischi per la circolazione. Sul posto stanno intervenendo anche gli agenti della Polizia municipale.