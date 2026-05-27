FOLLONICA – E’ ai blocchi di partenza la seconda annata del Trofeo “Coppa del Golfo”, con Follonica pronta ad accogliere il grande calcio giovanile. Dal 30 maggio al 1 giugno 2026 Follonica sarà il cuore pulsante del calcio giovanile con il ritorno del Trofeo “Coppa del Golfo”, manifestazione dedicata alle categorie della scuola calcio e del settore giovanile.

L’evento, organizzato da Asd New Sport Inn con il supporto del Follonica Gavorrano, porterà centinaia di giovani atleti pronti a vivere tre giorni all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. Il torneo coinvolgerà le categorie della Scuola Calcio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; Settore Giovanile: 2010, 2011 e 2012.

La competizione si svolgerà negli impianti dell’US Follonica Gavorrano al Nicoletti (Capannino) e seguirà una formula ispirata alla nuova Champions League, pensata per garantire tante partite e un’esperienza coinvolgente per tutte le squadre partecipanti.

Il programma prenderà il via sabato 30 maggio alle 18 con la tradizionale sfilata delle squadre, momento simbolico che aprirà ufficialmente la manifestazione. Domenica 31 maggio dalle 9 della mattina spazio alle gare di qualificazione, mentre lunedì 1° giugno andranno in scena le fasi finali e le premiazioni.

Oltre all’aspetto sportivo, la “Coppa del Golfo” rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica per il territorio, dato che le società e le famiglie occuperanno strutture alberghiere e villaggi della zona, vivendo così un’esperienza che unirà calcio, mare e scoperta della costa.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un appuntamento sempre più importante nel panorama dei tornei giovanili nazionali, valorizzando i principi di fair play, aggregazione e crescita sportiva.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.newsportinn.it oppure contattare l’organizzazione ai numeri 3290143850 (Roberto), 3486914101 (Daniele) e 3489747162 (Arianna).