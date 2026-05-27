MANCIANO — La comunità di Manciano ritrova finalmente il suo principale luogo di culto. Domenica 31maggio, alle ore 11 , in occasione della solennità della Santissima Trinità, la chiesa di San Leonardo riaprirà ufficialmente le sue porte ai fedeli. Una ricorrenza significativa che, come sottolineato dal parroco don Fabio, riemerge la comunità «nel mistero di Dio e della Comunione».

La chiusura forzata era scattata il 18 agosto 2024, quando un fulmine aveva colpito il campanile della chiesa. L’impatto aveva provocato la caduta di un merlo sul tetto sottostante, causando danni strutturali che avevano reso l’edificio temporaneamente inagibile.

La mobilitazione e i lavori

I lavori di ripristino sono stati tempestivi: sono intervenuti fin dal giorno stesso dell’incidente per mettere in sicurezza la struttura e avviare la manutenzione. Gli interventi sono stati resi possibili grazie al contributo dell’8×mille della Chiesa cattolica sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Grosseto, Siena e Arezzo; della Cei (Conferenza episcopale italiana) e alla generosità dimostrata dall’intera comunità.

Durante i mesi di chiusura, i fedeli hanno risentito della mancanza della chiesa di San Leonardo e del suono delle sue campane. Le attività liturgiche sono state comunque garantite grazie alla disponibilità della chiesa della Santissima Annunziata nel paese e di quella dei poderi di Montemerano, che hanno ospitato la comunità in questo periodo di transizione.

Il ringraziamento di don Fabio

C’è grande gioia, adesso, nel poter restituire ai cittadini un luogo simbolo a cui la popolazione è profondamente legata. Il parroco, don Fabio, ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che si sono spesi per la rinascita della chiesa: «Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento dei lavori di manutenzione e le istituzioni per le attenzioni date in questo periodo di difficoltà. Che questo dono possa contribuire a far crescere la comunità di Manciano nei valori della fede e dell’attenzione reciproca di cui, oggi più che mai, abbiamo bisogno».