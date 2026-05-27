ORBETELLO – La grande boxe torna dunque di scena nella cittadina lagunare, dopo lo straordinario successo e riscontro di pubblico ottenuto lo scorso anno, quando una piazza gremitissima si ritrovò ad applaudire le gesta di Francesco Acatullo, atleta della scuderia grossetana Rosanna Conti Cavini Boxe, in grado di ottenere il titolo di campione italiano dei pesi leggeri, grazie al ko inflitto ad Arblin Kaba. Proprio questo evento ha fatto scattare la scintilla nei tanti sportivi orbetellani e ha portato l’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe e la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, a ripetersi, in stretta collaborazione e con il supporto dell’amministrazione comunale di Orbetello.

Quest’anno, poi, il sodalizio tra il Comune lagunare e la RCC Boxe prosegue anche il 9 agosto all’Albinia, con una riunione di pugilato professionistico e olimpico.

“Siamo molto orgogliosi – sottolinea l’assessore allo sport Ivan Poccia – di aver reso giustizia a questo nobile sport e di averlo riportato a Orbetello dopo molti anni di assenza. Molti sono gli appassionati anche sul nostro territorio e il successo di pubblico riscontrato lo scorso anno ne è stato la dimostrazione che ci ha portato a ripetere l’appuntamento che, nella splendida cornice di piazza Eroe dei due mondi, si è trasformato in uno spettacolo veramente suggestivo”.

“Il successo ottenuto l’anno scorso ci ha fatto capire quanto grande sia l’affetto e la passione trasmessa dagli orbetellani per eventi di questo tipo – racconta la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – per questo abbiamo deciso di ripetere la manifestazione, aggiungendo qualche ingrediente in più per questo meraviglioso pubblico”.

La novità di quest’anno, infatti, è che in piazza Eroe dei due mondi la riunione pugilistica sarà di livello internazionale, capace di richiamare appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia. Main event della serata sarà il prestigioso Campionato Continental IBO dei pesi super leggeri, che vedrà protagonista il pugile della scuderia Rosanna Conti Cavini, Stefano Ramundo, opposto all’ucraino Andrii Boryshpolets, in un confronto di altissimo spessore tecnico e agonistico.

“Puntiamo a ripetere l’esperienza dello scorso anno – dice la manager Monia Cavini – magari anche con lo stesso risultato da parte di un nostro pugile. Stefano si trova al cospetto di una sfida importante che potrebbe condurlo a un titoli di livello internazionale. Chiaro che l’incontro non è dei più semplici, ma anche questo fa parte dello sport e dello spettacolo”. Il 31enne pugile abruzzese arriva all’appuntamento con un record di diciotto vittorie (ben quattro per ko) e due sconfitte, mentre il pugile ucraino di 28 anni è forte di undici successi (quattro per ko) e quattro sconfitte. Il programma proporrà inoltre un ricco parterre professionistico con il Torneo Benvenuti, che vedrà salire sul ring Manuel Pieri, oltre agli incontri dei professionisti Christian Gasparri e Matteo Giovannini che aggiungeranno spessore tecnico alla riunione.

“Un evento sportivo che si annuncia veramente straordinario e di altissimo livello – aggiunge il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – ringrazio l’assessore Poccia e gli organizzatori per aver riportato a Orbetello la boxe e non solo confermare, ma addirittura far crescere un appuntamento che, siamo sicuri, sarà anche di notevole richiamo e auspichiamo che diventi un appuntamento fisso in grado di radicarsi maggiormente di anno in anno”.

Ad aprire la manifestazione saranno gli incontri di Gym Boxe, oltre ad alcuni match di pugilato olimpico. Particolare attenzione sarà riservata agli atleti della Pugilistica Grossetana, seguiti da Camilla Carnicelli e, per l’occasione, anche dall’allenatore orbetellano Stefano Angelini. “Il ring di Orbetello sta diventando un palcoscenico importante – commenta Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini – per questo siamo orgogliosi di far combattere i nostri atleti, desiderosi di mettersi alla prova davanti a un pubblico speciale”.