Come si tiene insieme la necessità di crescere, innovare e produrre con l’urgenza di ridurre emissioni, consumi e vulnerabilità ambientali? È una delle domande più complesse del presente, e anche una delle più decisive per il futuro del Paese. A questo tema è dedicato il quinto e ultimo episodio de “L’energia necessaria”, il talk podcast di Estra, prodotto con OnePodcast e condotto da Fjona Cakalli, disponibile dal 28 maggio su tutte le principali piattaforme.<

In che modo le politiche industriali possono accompagnare la transizione ambientale senza indebolire competitività, occupazione e coesione sociale? E quale ruolo hanno i mercati, le infrastrutture, gli investimenti e i territori nel rendere questo equilibrio non solo auspicabile, ma concretamente praticabile? A confrontarsi sul tema sono Pietro Maria Putti, Amministratore Delegato del Gestore dei Mercati Energetici – GME, e Nicola Ciolini, Amministratore Delegato di Estra.

“Energia, ambiente e industria oggi sono parte della stessa equazione – dichiara Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra–. La sfida vera non è scegliere tra sviluppo e sostenibilità, ma costruire un equilibrio credibile, fondato su innovazione, regole chiare, investimenti e responsabilità verso i territori e le imprese”.

Con questo episodio si chiude il ciclo de “L’energia necessaria”, un percorso di approfondimento con cui Estra ha raccontato l’energia attraverso le grandi trasformazioni economiche, ambientali e sociali del presente.

Questa e tutte le altre puntate di “L’energia necessaria” sono sempre disponibili su tutte le principali piattaforme di ascolto: Amazon Music , Apple Podcasts , OnePodcast , Spotify e YouTube .

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“L’energia necessaria” è un podcast condotto e scritto da Fjona Cakalli, con Francesco Caremani. Cura editoriale, Alessandra Bruno. Brand integration, Alessandro Piscitello. Ripresa e montaggio, Neverest. Supervisione tecnica video, Martina Annoni. Supervisione tecnica audio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione OnePodcast in collaborazione con Estra SpA.