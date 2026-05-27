FOLLONICA – Il capogruppo del gruppo misto, Giacomo Manni, ha presentato un’interrogazione al sindaco sul futuro del sistema dei parcheggi, dell’area mercatale del Parco Centrale, dell’ex depuratore e di Piazza XXV Aprile.

“Il tema non è dire semplicemente sì o no a un parcheggio. Il punto vero è capire dentro quale idea di città vengono inseriti questi interventi”, dichiara Manni. “L’interrogazione parte da una considerazione precisa: l’area mercatale del Parco Centrale è già oggi, per conformazione e utilizzo, uno spazio in larga parte destinato alla sosta e al mercato settimanale. Per questo una regolamentazione ordinata dei parcheggi può essere valutata positivamente, a condizione che non si trasformi in una semplice colata di asfalto”.

“Se si interviene sull’area mercatale — prosegue Manni — bisogna farlo con un progetto serio, compatibile con l’ambiente, attento alla permeabilità del suolo, alle alberature esistenti, alle infrastrutture verdi e alla qualità complessiva dello spazio pubblico. Anzi, proprio questo intervento potrebbe diventare l’occasione per valorizzare meglio la parte verde del Parco Centrale e per rinaturalizzare alcune porzioni oggi troppo compromesse, anche in prossimità della Gora delle Ferriere”.

Secondo Manni, la questione deve essere letta insieme al percorso già avviato sull’area dell’ex depuratore, dove la bonifica porterà anche alla realizzazione di nuovi posti auto. “Se l’area mercatale e l’ex depuratore aumenteranno la disponibilità di sosta ai margini del centro, allora bisogna avere il coraggio di fare un passo in più: usare questi parcheggi per alleggerire il cuore della città dalle auto, non per aumentarne semplicemente la presenza”.

Da qui la proposta centrale dell’interrogazione: aprire una riflessione concreta su Piazza XXV Aprile.

“Oggi Piazza XXV Aprile è utilizzata prevalentemente come parcheggio. Ma per posizione, dimensione e rapporto con il centro cittadino potrebbe diventare molto di più: una vera piazza urbana, alberata, pavimentata, vivibile, capace di restituire qualità, bellezza e socialità al centro di Follonica”.

Per Manni, questo sarebbe il modo più concreto per dare seguito anche agli indirizzi emersi nel percorso dell’Urban Center, spesso richiamato dall’Amministrazione ma non ancora tradotto in scelte visibili e coordinate.

“Si parla spesso di resilienza urbana, cambiamento climatico, riduzione delle superfici impermeabili, qualità degli spazi pubblici. Bene: allora bisogna cominciare a trasformare questi principi in interventi reali. Meno asfalto dove non serve, più alberature, più ombra, più permeabilità, più spazi fruibili dai cittadini. Piazza XXV Aprile potrebbe diventare il simbolo di questa nuova visione”.

L’interrogazione chiede quindi al sindaco quale sia la strategia complessiva dell’Amministrazione sul sistema dei parcheggi, se siano stati valutati gli effetti sui flussi di traffico verso il centro, in particolare lungo via Francia, via Spagna e le strade limitrofe, e se vi sia l’intenzione di accompagnare i nuovi parcheggi con una progressiva riduzione della pressione automobilistica nelle aree più centrali.

“Follonica non ha bisogno di interventi scollegati tra loro — conclude Manni — ma di una visione. I parcheggi possono essere utili se servono a organizzare meglio la città. Ma se ogni opera resta isolata, il rischio è aumentare il traffico senza migliorare davvero la qualità urbana. La vera sfida è usare i nuovi spazi di sosta per liberare il centro, restituire piazze ai cittadini e costruire una città più bella, più verde e più pronta ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico”.