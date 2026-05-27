SCARLINO – È stato approvato il nuovo Piano di emergenza esterna dello stabilimento Nuova Solmine di Scarlino. Il provvedimento è stato firmato dal prefetto di Grosseto, Paola Berardino, con l’obiettivo di garantire una gestione coordinata ed efficace in caso di eventuali incidenti legati all’attività industriale del sito.

Il piano è stato predisposto seguendo le linee guida del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, nell’ambito della normativa prevista dal decreto legislativo 105 del 2015, conosciuto come “Direttiva Seveso III”.

Il documento punta a tutelare la popolazione e l’ambiente, definendo procedure operative e misure di intervento per limitare e contenere possibili conseguenze derivanti da incidenti industriali.

Alla redazione del piano hanno collaborato diversi enti e istituzioni, coordinati dalla Prefettura di Grosseto: il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la Provincia di Grosseto, i Comuni di Scarlino e Follonica, le Forze dell’ordine, il Dipartimento di prevenzione dell’Asl, la Centrale operativa 118, Arpat e i rappresentanti della Nuova Solmine.

Il Piano di emergenza esterna sarà periodicamente sottoposto a verifiche, aggiornamenti e attività di sperimentazione per garantirne l’efficacia operativa.

Una sintesi del documento è disponibile sul sito della Prefettura di Grosseto.

«Il fine di questo provvedimento – ha dichiarato il prefetto Paola Berardino – è quello di rafforzare ulteriormente il sistema di sicurezza della nostra provincia, assicurando una risposta rapida e coordinata di fronte alle emergenze. Questo piano rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza attiva che conferma l’efficienza della collaborazione istituzionale».