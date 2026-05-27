GROSSETO – La Maremma non ha bisogno di presentazioni. Almeno non quella ufficiale: il Parco Regionale, le spiagge della Feniglia, le Cascate del Mulino, i borghi di Pitigliano e Sorano aggrappati al tufo come se il tempo non fosse mai passato davvero. La stampa internazionale lo ha scoperto da tempo: il National Geographic, la BBC, El Pais, The Times. Tutti, negli ultimi anni, hanno dedicato pagine alla Maremma toscana come destinazione autentica, lontana dai circuiti turistici di massa.

Ma chi arriva qui per qualche giorno, che sia per lavoro o per vacanza, spesso scopre che il territorio offre qualcosa che nessun depliant ha mai scritto. Un’atmosfera diversa, piu lenta, piu reale. La sera, dopo le terme e prima di tornare in agriturismo, c’e tutto un mondo che si muove silenziosamente e che i maremmani conoscono bene.

Un territorio che cresce, anche fuori stagione

I numeri del turismo in Maremma sono in costante crescita. Secondo i dati diffusi sul turismo, la Toscana e la prima regione italiana scelta per gli short break, le vacanze brevi di un weekend o pochi giorni. La Maremma grossetana si trova al crocevia di due tendenze che stanno ridisegnando il turismo italiano: da un lato la costa, tra le piu belle e meno affollate d’Italia; dall’altro un entroterra capace di offrire esperienze autentiche tutto l’anno.

Sempre piu visitatori arrivano da soli, spesso per lavoro, spesso per qualche giorno di distacco dalla routine. Uomini di mezza eta che hanno scoperto le terme come antidoto allo stress, che si fermano a Castiglione della Pescaia o a Porto Ercole, che esplorano i borghi dell’Amiata fuori stagione. E che la sera, dopo la giornata, cercano qualcosa in piu di una cena.

La sera, dopo le terme

C’e un dato che chi lavora nel turismo locale conosce bene e di cui si parla poco: una parte dei visitatori della Maremma, specialmente quelli che arrivano da soli e si fermano piu di una notte, cerca anche compagnia. Non e un segreto, non e uno scandalo. E semplicemente una componente del turismo adulto che esiste ovunque e che a Grosseto, come nelle altre citta toscane, si gestisce in modo discreto e civile.

Il mercato dei servizi di accompagnamento in Toscana non e irrilevante. Il Lazio guida con circa 590 milioni di euro stimati all’anno, ma la Toscana, con Firenze come polo principale, si posiziona stabilmente tra le regioni con la domanda piu alta, trainata proprio dal turismo di qualita che caratterizza la regione. Visitatori stranieri e italiani che cercano un’esperienza completa del territorio, anche quella meno pubblicizzata.

Chi arriva in Maremma per qualche giorno e cerca questo tipo di compagnia discreta lo fa sempre piu attraverso piattaforme digitali. Strumenti come Etaira, uno dei portali italiani piu strutturati per annunci verificati, permettono di trovare accompagnatrici in Toscana con profili autenticati e disponibilita chiara. Niente ambiguita, niente telefonate a vuoto: lo stesso principio di trasparenza che i turisti apprezzano quando prenotano un agriturismo su Booking.

La discrezione come valore maremmano

C’e qualcosa di maremmano anche in questo. La Maremma e una terra che non ama le chiacchiere inutili, che non ha mai avuto bisogno di fare rumore per esistere. I suoi abitanti conoscono il valore del silenzio e della riservatezza: lo stesso silenzio che trovi nelle strade di Capalbio alle dieci di sera, la stessa riservatezza che permette a questo territorio di restare autentico mentre il resto della Toscana e diventato un parco a tema per turisti.

E forse proprio per questo il turismo adulto in Maremma funziona: perche si inserisce in un contesto dove la discrezione e gia un valore, dove non si fanno domande e non si danno spiegazioni, dove ognuno vive la propria serata senza dover rendere conto a nessuno. Il cinghiale alla brace, un bicchiere di Morellino di Scansano, le terme il mattino dopo. Il resto rimane tra se.

Una stagione che non finisce mai

La Maremma sta imparando a essere una destinazione dodici mesi all’anno. Non piu solo estate e mare, ma un territorio che si racconta in tutte le stagioni: la vendemmia in autunno, i tartufi dell’Amiata in inverno, la fioritura delle colline in primavera. Un calendario sempre piu ricco, che porta visitatori diversi in momenti diversi.

E con loro, arrivano esigenze diverse. Il turista familiare che cerca la sagra del baccalà. Il ciclista che percorre le vie cave etrusche. Il professionista in trasferta che vuole dormire bene, mangiare bene e trascorrere una serata tranquilla senza complicazioni. La Maremma, da buona terra di accoglienza, ha qualcosa da offrire a tutti. Basta sapere dove cercare.

Informarsi prima di arrivare

Per chi arriva in Maremma e vuole organizzare la propria permanenza al meglio, compresa la componente serale, le risorse online non mancano. Le piattaforme di annunci verificati come Etaira coprono anche il territorio toscano, con profili aggiornati e possibilita di ricerca per zona. Il consiglio, come sempre in questi casi, e informarsi prima di arrivare: scegliere in anticipo, evitare improvvisazioni, rispettare le indicazioni dei profili.

La Maremma accoglie tutti. E di tutti rispetta la riservatezza. Che e forse la forma piu autentica di ospitalita.