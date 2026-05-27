MONTIERI – Paura questa mattina lungo la Strada provinciale 5, nel territorio comunale di Montieri, dove una donna di 76 anni è stata investita da un’auto.

L’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato alle 8.57. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Boccheggiano, l’elisoccorso Pegaso 1 e la Polizia locale.

La donna, dopo le prime cure prestate dal personale sanitario, è stata trasferita in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elicottero Pegaso.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.