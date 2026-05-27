ROMA – Nel corso dei lavori della 82esima assemblea generale della Cei (Conferenza episcopale italiana), che si sta tenendo a Roma, ieri pomeriggio i vescovi hanno eletto i presidenti delle dodici commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio permanente per il prossimo quinquennio.

Bernardino Giordano, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello è stato eletto presidente della commissione episcopale per la famiglia, i giovani, la vita.

Il vescovo Bernardino è nato il 23 marzo 1970 a Torino, nell’omonima arcidiocesi metropolitana. Ha conseguito la Laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Torino. Entrato nel Seminario diocesano di Saluzzo, è stato ordinato sacerdote per la medesima Diocesi il 15 dicembre 2001. Negli anni ha ricoperto molti incarichi e svolto diversi studi tra cui: dottorato in Teologia morale presso la Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma, docenza dello Studio teologico interdiocesano e presso l’Istituto superiore di Scienze religiose di Fossano; vicario parrocchiale presso la chiesa cattedrale di Saluzzo; cancelliere vescovile (2008-2011); collaboratore presso la segreteria generale della Conferenza episcopale italiana (2013-2014); dal 2018 è sacerdote fidei donum presso la Prelatura territoriale di Loreto e, dal 2019, vicario generale della delegazione pontificia, membro del Consiglio di amministrazione e responsabile della Pastorale familiare del santuario. Giordano ha ricevuto l’ordinazione episcopale sabato 1 marzo 2025 nella cattedrale Maria Assunta di Saluzzo ed ha fatto ingresso nella diocesi di Grosseto domenica 30 marzo 2025.