GROSSETO. La nascita dell’associazione “Follonica a Sinistra”, il lavoro dell’opposizione in consiglio comunale e il giudizio sull’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani. Sono questi i temi al centro della nuova puntata de “Il tempo di un caffè” che ha visto ospite Francesco Ciompi, consigliere comunale di Follonica e presidente della nuova associazione politica.

Ciompi ha spiegato come il progetto di “Follonica a Sinistra” nasca dall’esperienza maturata negli anni del secondo mandato dell’ex sindaco Andrea Benini e dalla volontà di creare uno spazio comune per le diverse anime della sinistra cittadina. «Con il tempo e con l’esperienza in amministrazione prima e all’opposizione poi – racconta – si è creata una forte sinergia tra Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e tante persone che non si riconoscono nei partiti tradizionali ma vogliono dare un contributo per la città».

L’associazione, ha spiegato il consigliere, nasce anche con l’obiettivo di mantenere vivo il percorso politico e amministrativo costruito negli ultimi anni attraverso momenti di confronto, partecipazione e tesseramento.

Nel corso dell’intervista spazio anche all’attività dell’opposizione in consiglio comunale. «Lavoriamo bene insieme – afferma Ciompi – indipendentemente dai simboli o dalle liste con cui siamo stati eletti. C’è collaborazione sia sul fronte del controllo amministrativo sia sulle proposte che portiamo in consiglio comunale».

Più duro invece il giudizio sull’operato dell’amministrazione comunale. Secondo Ciompi manca una visione complessiva per il futuro della città, soprattutto sul fronte urbanistico e della mobilità. Tra gli esempi citati il tema dei parcheggi tra il Parco Centrale, Senzuno e le aree interessate dai lavori di riqualificazione. «Sembra un’amministrazione che procede a piccoli interventi senza una strategia complessiva – sostiene – perdendo di vista l’obiettivo finale».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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