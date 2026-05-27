AMAIATA – Un’assemblea molto partecipata quella della Comunità del Parco Museo delle Miniere dell’Amiata svoltasi lunedì scorso, dedicata al rendiconto della gestione 2025, alla presentazione del nuovo direttore dell’ente Marco Fabbrini e, soprattutto, alla presentazione di un documento unico, mai realizzato prima, in fase di definizione: l’analisi delle aspettative e delle prospettive dei dodici Comuni soci.

Il commissario straordinario ha presentato all’assemblea i temi emersi nel corso degli incontri condotti tra il 28 aprile e il 5 maggio scorsi dalla squadra commissariale, che ha audito tutti e dodici i Comuni soci formalizzando il lavoro in altrettanti verbali ufficiali: un’operazione di ascolto capillare mai compiuta dall’atto di fondazione del Parco.

L’iniziativa è stata condotta sul campo dalla squadra del commissario, composta dal consulente strategico Luca Tonelli, dal direttore Marco Fabbrini e dal direttore uscente Daniele Rappuoli, con l’obiettivo di tracciare una radiografia onesta dello stato attuale del Parco, raccogliendo le istanze non solo delle realtà storicamente centrali, ma soprattutto di quei Comuni rimasti troppo a lungo ai margini delle dinamiche decisionali.

«Non siamo andati nei Comuni per un mero atto di cortesia, ma per ascoltare tutti con la medesima dignità. Dai dodici sindaci è emersa un’unica, forte voce: il Parco va portato avanti ed è un progetto che appartiene a tutti. Non è il Parco di pochi o delle sole miniere, è il Parco dell’intero Monte Amiata», ha ribadito in assemblea il commissario straordinario Mauro Tognoli (in foto).

La ricognizione ha fatto emergere una ricchezza di proposte e un patrimonio territoriale diffuso che va ben oltre la memoria mineraria: dall’acqua al paesaggio, dai boschi all’archeologia, fino alla cultura identitaria del lavoro. Elementi che compongono una mappatura strategica fondamentale per il futuro dell’ente.

I dodici verbali d’incontro non resteranno un archivio isolato, ma costituiranno la materia prima per la redazione di un “documento ponte”, in fase di elaborazione da parte della squadra commissariale. Il testo avrà la duplice funzione di relazionare l’operato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di restituire alla Comunità del Parco un’identità condivisa.

Rappresenterà inoltre la premessa operativa per il varo del piano di indirizzo, strumento di pianificazione atteso da vent’anni, che l’assemblea potrà finalmente approvare ed ereditare per una gestione operativa più tempestiva e pianificata.

Il mandato della gestione commissariale, caratterizzato da tempi stretti, giungerà a conclusione naturale nel prossimo mese di settembre: un periodo nel quale la struttura intende consolidare un metodo di lavoro permanente, fondato sulla trasparenza e sull’equità territoriale.

«Non prometto trasformazioni miracolose, ma prometto un metodo, serietà e rispetto per ciascuno dei dodici Comuni, nessuno escluso. La ricognizione è solo il primo passo: un Parco sta in piedi soltanto se i suoi soci lo sentono davvero proprio. “Dodici Comuni, un Parco” non deve essere uno slogan, ma il lavoro concreto che ci attende», ha dichiarato il commissario.

Con questa operazione la gestione commissariale intende ristabilire un canale diretto e sinergico tra i territori e l’ente Parco, gettando le basi concrete per il rilancio turistico, culturale e ambientale dell’intera area amiatina.

Rendiconto della gestione 2025

La direzione amministrativa dell’ente ha fornito all’assemblea un’ampia ed esaustiva illustrazione del bilancio consuntivo, in piena conformità alla normativa vigente, rispondendo con attenzione alle domande dei sindaci. L’assemblea ha quindi deliberato all’unanimità parere positivo sul rendiconto della gestione 2025.

La visita a Roma al ministero

Nelle comunicazioni, il commissario ha riferito all’assemblea della recente visita a Roma presso la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. È stata espressa grande soddisfazione per un incontro positivo e prospettico, nel corso del quale il ministero ha rassicurato il commissario sulla massima attenzione e collaborazione per la ristabilizzazione della dimensione finanziaria dell’ente, condividendo al contempo la strategia di rafforzamento identitario del Parco intrapresa dal commissario e dalla sua squadra.

Un confronto che ha rappresentato un’importante conferma concettuale sull’orientamento di sviluppo armonico e denso di nuovi significati che si intende imprimere al Parco, attraverso la costruzione di un nuovo paradigma di investimenti ragionati e condivisi. L’incontro ha inoltre confermato la volontà condivisa di approdare a una governance stabile e ordinaria, uscendo dalla fase commissariale più forti e consapevoli di un futuro comune.