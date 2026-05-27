GROSSETO – Il girone D ha emesso il primo giudizio collocando il Grosseto in testa a punteggio pieno. Per la consegna del secondo posto si dovrà attendere la sfida fra Marina e Alberese di giovedì 28 maggio, che chiuderà la fase eliminatoria della coppa definendo il quadro dei quarti di finale.

I ragazzi di Cacitti, pur non trovando vita facile contro i pari età di Tagli, si impongono 3-1 al termine di una disputa briosa, dai ritmi sempre accesi, agonisticamente valida. Fischio iniziale ed è subito Orbetello. Al 2′ Tommaso Sabatini si lascia sfuggire la palla creando un grattacapo ai colleghi della difesa, che riescono a pulire l’area, al 3′ Francesco Sabatini ci prova da lontano, traiettoria non molto distante dalla traversa, al 5′, su azione d’angolo, Fanciulli salta più alto di tutti, la deviazione è fatale a Bacci: 0-1.

Il sussulto sveglia il Grosseto leggermente appisolato e contratto. Il portiere Sabatini deve uscire su Margiacchi al 10′ per poi respingere di piede un pallone poco amichevole al quarto d’ora. I celesti restano accesi raddoppiando e stringendosi con intensità. La golosa occasione per raddoppiare arriva al minuto 28′, ma non viene sfruttata al meglio aprendo la strada al pareggio di Lorenzini, che al 33′, da fuori area, fa decollare un pallone potente quanto eccellente, che atterra in rete superando l’estremo difensore celeste, 1-1. Il finale di tempo si arricchisce della fuga rapidissima di Lorenzini contenuta dalla difesa e dal secondo gol biancorosso legato al diagonale di Mastacchi (43′), per il 2-1.

La ripresa vede un Grosseto più concreto e meno incantato, mentre l’Orbetello si dibatte con impegno e entusiasmo. La terza rete la stampa Betti con un bel colpo di testa.

Grosseto – Orbetello 3-1 (2-1)

GROSSETO: Bacci, Niccolini, Fiore, Betti (21′ st Vergari), Magnani, Galatolo (31′ st Tosi), Lorenzini (8′ st Totino), Solari (21′ st De Dio), Mastacchi, Margiacchi, Zauli (21′ st Pierallini). A disposizione: Musardo, Marcone, Loisi, Lenzi. All. Cacitti.

ORBETELLO: T. Sabatini, Gabrielli, Bisacco, Amoroso, F. Sabatini, Fanciulli (28′ st Fiori), Veronesi (8′ st Bianchi), Fontana, Bonucci (13′ st Vollaro), Poccia (5′ st Capitini), Ruggeri (21′ st Lucarelli). A disposizione: Della Vedova, Benni. All. Tagli.

ARBITRO: Miguel Alessandro Cagnani Betancour; 1° assistente Francesco Signori, 2° assistente Raffaele Lampedusa.

MARCATORI: 5′ Fanciulli, 33′ Lorenzini, 43′ Mastacchi; 14′ st Betti.

NOTE: ammoniti Betti, Magnani. Calci d’angolo: 9-1. Recupero: 1′ + 4.

Risultati girone D

Grosseto-Alberese 2-0

Orbetello-Marina Calcio 4-1

Marina Calcio-Grosseto 0-6

Alberese-Orbetello 2-1

Grosseto-Orbetello 3-1

Da giocare

Giovedì 28 Marina Calcio-Alberese

Classifica

Grosseto 9 promosso ai quarti

Orbetello 3

Alberese 3

Marina 0

Quarti di finale

Domenica 31 maggio Follonica Gavorrano-Belvedere Calcio (1)

Lunedì 1 giugno Invictasauro-2ª girone D (2)

Martedì 2 giugno Venturina-Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno Grosseto-Batignano (4)

Semifinali

Venerdì 5 giugno 1-2

Sabato 6 giugno 3-4

Mercoledì 10 giugno finalissima