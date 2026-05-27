GROSSETO – Al Pala Castellotti di Lodi inizia l’avventura dell’Under 11 del Circolo Pattinatori Grosseto “Scuola bilingue-Gruppo Esedra” nelle finali nazionali. I bambini allenati da Stefano Paghi si sono conquistati il prestigioso accesso alle Finals che assegnano il tricolore grazie a un cammino quasi immacolato: delle gare disputate ne hanno perse solamente una contro il Camaiore vincendo tutte le altre, compreso la finale della zona Tosco Ligure, che consente ai biancorossi di presentarsi in Lombardia come testa di serie.

Il Circolo Pattinatori Grosseto “Scuola Bilingue gruppo Esedra” è inserito in un girone che comprende Montebello, Scandianese Hockey Trissino e Azzurra Novara. Fanno invece parte del girone B Breganze, Roller Matera, Hockey Sarzana, Wasken Lodi e Hockey Thiene.

Il quintetto grossetano debutta giovedì 28 maggio, alle 9, contro il Montebello, per scendere poi in campo – sempre giovedì – alle 15,15 contro Trissino. Venerdì alle 13,45 i grossetani sfideranno l’Azzurra Novara e chiuderanno il girone eliminatorio sabato 30 alle 9,30 sfidando la Rotellistica Scandianese. Nel pomeriggio di sabato prenderanno il via i playoff per l’assegnazione del tricolore. La cerimonia di apertura delle finali è prevista per giovedì 28 maggio alle 20,30.

A Lodi, dunque, gli atleti sapientemente guidati da Stefano Paghi e dal suo assistente Emilio Minchella, cercheranno di portare il più possibile in alto il nome del C.P. Grosseto, che proprio nella categoria under 11 negli scorsi anni ha conquistato la Coppa Italia.

Questa la rosa del C.P. Scuola Bilingue di Grosseto Gruppo Esedra: Jerzy Konarski; Davide Galoppi, Andrea Mantovani, Samuele Antonelli, Lorenzo Matassi, Pietro Spinosa, Edoardo Antonelli.