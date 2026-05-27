CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ l’Under 17 Lo Scoiattolo il primo quintetto a scendere in pista per le finali giovanili. I ragazzi allenati da Massimo Bracali e Federico Paghi saranno impegnati al pala Barsacchi di Viareggio dal 28 al 30 maggio. I biancocelesti giocheranno per il titolo italiano, con la concorrenza che si preannuncia agguerrita e sono stati inseriti nel girone B, insieme a Roller Bassano A, Italplastics Bdl Correggio, Thiene e Azzurra Novara. Nel girone A invece Trissino, Teamservicecar Hrc Monza, Montecchio Precalcino, Indeco Afp Giovinazzo, Pumas Viareggio A.

Questi i convocati de Lo Scoiattolo Castiglione alle finali under 17 a Viareggio: Andrea Asta e Michele De Salvatore (portieri), Filippo Agresti, Filippo Bagnoli, Abramo Bechini, Diego Bracali, Filippo Giabbani, Matteo Pastore Silva, Lorenzo Rosadini, Mattia Sforzi, Lorenzo Turbanti (Movimento).