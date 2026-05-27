FOLLONICA – Un nuovo monitor digitale interattivo è stato installato nelle aule della scuola secondaria di primo grado Luca Pacioli, parte dell’Istituto comprensivo 1 di Follonica. La donazione rientra nel progetto promosso da 15 anni da Acqua Village Water Theme Parks, che ogni anno sostiene le scuole toscane con strumenti innovativi per la didattica.

Per il 2026, il Comprensivo 1 di Follonica è stato individuato tra gli istituti destinatari dell’iniziativa, che punta a rafforzare l’integrazione tra tecnologia e attività didattica quotidiana. La direzione scolastica ha scelto di installare il monitor nel plesso di via Gorizia.

«Crediamo che sostenere la scuola significhi contribuire in modo concreto alla crescita delle nuove generazioni – dichiarano dalla proprietà di Acqua Village Water Theme Parks –. Per questo portiamo avanti con continuità questo progetto, offrendo strumenti che possano affiancare il lavoro degli insegnanti e rendere l’apprendimento sempre più accessibile e partecipato».

«Ringraziamo Acqua Village Water Theme Parks per l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra scuola e per questo importante gesto di collaborazione con il territorio – dichiarano dall’Istituto comprensivo 1 di Follonica –. Strumenti innovativi come questo rappresentano un valido supporto per una didattica sempre più inclusiva, partecipata e vicina ai linguaggi delle nuove generazioni».