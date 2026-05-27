FOLLONICA – Fine settimana da incorniciare per la Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica, protagonista assoluta su due prestigiosi campi di regata a livello nazionale. Dal mare dell’Isola d’Elba alle acque del Lago di Como, gli atleti follonichesi hanno collezionato titoli e podi di altissimo livello.

I riflettori si accendono prima di tutto su Marina di Campo, dove dal 22 al 24 maggio si è disputato il Campionato Italiano Master per le classi ILCA 6 e ILCA 7. A tenere alti i colori del Golfo ci ha pensato uno straordinario Stefano Meciani, che nella classe ILCA 7 ha conquistato il titolo di Campione Italiano nella categoria Apprentice. Un risultato di enorme prestigio, a cui fa eco l’eccellente prestazione di David Nocchi: impegnato nella flotta ILCA 6, l’atleta ha conquistato con tenacia il secondo gradino del podio, mettendosi al collo una preziosa medaglia d’argento nella categoria Master.

Le grandi soddisfazioni per la LNI Follonica sono poi proseguite sul versante nord, a Colico, in occasione della Regata Nazionale della classe RS 500. Al termine di due intense giornate caratterizzate dallo svolgimento di sei prove complessive, la compagine follonichese ha letteralmente dominato la competizione lombarda.

Vittoria assoluta in classifica generale per l’equipaggio formato da Matteo Gorni e Raffaello Spadini, che si sono aggiudicati anche il primo posto nella speciale categoria Junior. Il netto predominio della Sezione è stato poi completato dalle vittorie di Anna Mosso e Camilla Parrinelli, premiate come primo equipaggio femminile, e dal duo composto da Gabriele Corsi e Sabrina Borsatti, vincitori come primo equipaggio misto. Da sottolineare anche gli ottimi segnali di crescita per gli altri equipaggi follonichesi in gara: Lorenzo Manfredi in barca con Agata Ferini e Folco Baronci con Filippo Buti, che tornano a casa con un prezioso bagaglio di esperienza.

La dirigenza della LNI Follonica esprime la propria profonda soddisfazione per gli straordinari traguardi raggiunti in questo fine settimana. Affermarsi contemporaneamente e con questa autorità su due campi di regata così diversi e competitivi conferma ancora una volta l’eccellenza, la solidità e la preparazione tecnica dell’intero settore agonistico della Sezione, capace di esprimersi ai massimi livelli in tutte le classi e categorie.