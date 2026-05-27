FOLLONICA – Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Follonica sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del centro estivo 2026.
Entro mercoledì 3 giugno 2026 potranno essere presentate eventuali istanze di riesame da parte degli interessati tramite e-mail all’indirizzo: [email protected], purché attinenti a stati, fatti e qualità già esistenti alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella domanda stessa.
All’esito della valutazione delle eventuali istanze di riesame pervenute si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
Contatti per informazioni: Giulia Mannelli, Uff. Servizi socio-educativi – Via Roma n. 47, Tel. 0566.59411, E-mail: [email protected]
Per visionare le graduatorie provvisorie:
https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Bando-iscrizioni-nido-Centro-Estivo-Le-Mimose-con-graduatorie-provvisorie