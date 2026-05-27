GROSSETO – Torna anche quest’anno BEST in Maremma, il contest promosso da IlGiunco.net che da sette edizioni coinvolge lettori e cittadini nella scelta delle attività e delle realtà più apprezzate del territorio. Anche per l’edizione 2026 il contest ha ricevuto il patrocinio della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e il sostegno di Cna, Confartigianato e Confesercenti.

Con l’edizione 2026 si rinnova un appuntamento ormai diventato una tradizione per la Maremma: un’occasione per valorizzare attività, professionisti, locali, negozi e servizi che ogni giorno rappresentano un punto di riferimento per residenti e visitatori.

Come funziona il contest

Anche quest’anno il contest si svilupperà in due fasi. La prima fase, quella delle nomination, si apre oggi e resterà attiva fino al 31 luglio. I lettori potranno indicare liberamente i propri preferiti nelle varie categorie attraverso il modulo Google che sarà disponibile in fondo a questo articolo.

Dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12 si svolgerà la seconda fase, quella delle finali.

Le attività che avranno ricevuto più segnalazioni nella fase iniziale si sfideranno attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net e, per ogni categoria, sarà proclamata l’attività vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Il riconoscimento sarà poi consegnato durante uno degli eventi pubblici organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

Per assicurarti subito la possibilità di votare nella fase finale iscriviti gratuitamente al nostro canale WhatsApp cliccando qui:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

Il 1 settembre saranno infine proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

L’obiettivo di BEST in Maremma resta quello di raccontare il territorio attraverso le preferenze dei lettori, mettendo in evidenza le realtà che, per qualità, servizio, professionalità o legame con il pubblico, riescono a distinguersi nel panorama maremmano.

Le categorie di BEST in Maremma 2026

Saranno otto le categorie protagoniste dell’edizione 2026:

I migliori ristoranti

Le migliori pizzerie

Le migliori gelaterie

I migliori fornai e pasticcerie

I migliori barbieri e parrucchieri

I migliori centri estetici

I migliori ambulanti (banchi del mercato)

I migliori stabilimenti balneari

La novità del 2026: premio per tutti i finalisti

La novità dell’edizione 2026 riguarda proprio i finalisti: tutte le 40 attività che accederanno alla fase finale del contest riceveranno un omaggio speciale da parte de IlGiunco.net.

Ogni finalista avrà infatti diritto a uno sconto del 30% da utilizzare su tutti i prodotti pubblicitari del nostro quotidiano.

Un appuntamento sempre più seguito in Maremma

Negli anni BEST in Maremma ha raccolto migliaia di voti e segnalazioni, diventando un appuntamento molto seguito sia dai lettori sia dalle attività coinvolte. Anche per questa settima edizione sarà quindi fondamentale la partecipazione del pubblico, chiamato ancora una volta a indicare le eccellenze del territorio.

I volantini “gratis” per tutte le attività

Le attività che vorranno promuovere la propria partecipazione potranno inoltre ritirare volantini dedicati al contest da utilizzare per invitare clienti e pubblico a votare.

Come partecipare