GROSSETO – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della sottoscrizione del protocollo d’intesa “Maremma Toscana”, stipulato tra l’Amministrazione cittadina e il Liceo Statale “Antonio Rosmini”, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Territoriale.

Nel corso dell’incontro è stata illustrata la collaborazione istituzionale finalizzata a rafforzare le attività formative e progettuali tra il Comune di Grosseto e l’istituto scolastico, con particolare attenzione alla promozione di percorsi educativi, culturali e di apertura internazionale rivolti agli studenti.

Alla conferenza sono intervenuti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e la dirigente scolastica del Liceo Roberta Capitini. “Oggi compiamo un passo importante con la firma del protocollo d’intesa legato al progetto ‘Maremma Toscana’, un’iniziativa che rappresenta molto più di una semplice collaborazione tra istituzioni: rappresenta una visione strategica di crescita, apertura e valorizzazione del nostro territorio – ha commentato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. La Maremma è una terra straordinaria, ricca di storia, cultura, tradizioni, competenze e bellezze naturali. Ma oggi abbiamo il dovere di renderla competitiva e attrattiva anche sul piano internazionale, creando occasioni concrete di sviluppo per i giovani, per le imprese e per l’intero sistema territoriale. Questo protocollo nasce proprio con questo obiettivo: dare massima visibilità alla nostra identità territoriale e rafforzare il brand ‘Maremma Toscana’ attraverso un percorso di internazionalizzazione che coinvolga scuola e istituzioni. Come amministrazione crediamo fortemente che Grosseto sia capace di aprirsi al mondo senza perdere la propria identità, valorizzando le proprie eccellenze e creando nuove opportunità di crescita economica, culturale e sociale. Per noi investire nelle nuove generazioni significa offrire loro strumenti concreti per comprendere il mondo, confrontarsi con realtà internazionali e diventare protagonisti dello sviluppo del territorio in cui vivono”.

“Con la firma di questo protocollo d’intesa – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – compiamo un passo concreto verso una strategia stabile di internazionalizzazione del territorio. Il progetto ‘Maremma Toscana’ rappresenta la prima pietra di un percorso che mette insieme istituzioni, scuola, competenze e visione, creando un collegamento diretto tra formazione, promozione territoriale e opportunità future per i nostri giovani. Coinvolgere il liceo Rosmini significa investire su studenti che non saranno semplici partecipanti, ma veri ambasciatori culturali della Maremma Toscana nei contesti nazionali e internazionali. Attraverso strumenti innovativi, percorsi digitali, mobilità internazionale e valorizzazione delle eccellenze locali, vogliamo costruire una narrazione contemporanea del nostro territorio, capace di parlare all’estero con linguaggi moderni e credibili. Ringrazio la dirigente scolastica Roberta Capitini, gli insegnanti e i ragazzi per aver condiviso questa visione. L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto istituzionale e di consolidamento dei rapporti tra scuola e amministrazione pubblica, nell’ottica di una crescente collaborazione a beneficio della comunità locale e delle nuove generazioni”.