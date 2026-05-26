GROSSETO – Sono 5 i posti disponibili in provincia di Grosseto per il nuovo progetto di Servizio civile regionale “RiSCRivere la comunità: giovani per il dono” promosso da Avis Toscana.

I posti disponibili saranno uno per ogni sede Avis a Follonica, Avis Comunale Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Avis Provinciale Grosseto.

Il progetto “RiSCRivere la comunità: giovani per il dono” promuove il dono del sangue e dei suoi componenti, tra cui il plasma, per coinvolgere le nuove generazioni e assicurare le donazioni necessarie alla popolazione.

Tra gli obiettivi del progetto, ci sono quello di fornire ai giovani in servizio civile competenze ed esperienze di solidarietà civile, inserirli nel territorio attraverso un percorso formativo e di utilità sociale, sensibilizzare gli studenti al dono del sangue e del plasma e fidelizzare i ragazzi alla donazione.

La scadenza per la presentazione delle domande online è fissata alle ore 12 del 10 giugno 2026.

Tutte le informazioni sul bando, finanziato con risorse PR FSE+ 2021/2027 della Regione Toscana, e sulle modalità di partecipazione sono disponibili qui: www.avistoscana.it/vis-art/240741/Bando-di-Servizio-Civile-Regionale-2026

“Il servizio civile – spiega Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana – rappresenta una straordinaria occasione per i giovani che desiderano mettersi in gioco e contribuire concretamente al benessere della comunità. Attraverso questo progetto vogliamo offrire un’esperienza formativa e umana significativa, capace di trasmettere il valore del dono e rafforzare la consapevolezza del diritto alla salute come responsabilità collettiva”.