FOLLONICA – Due giorni di acrobazie, balli, colori e passione formato Under ai campionati italiani di fitkid al PalaArmeni della città del golfo (foto di Giorgio Paggetti). Oltre trecento i giovani atleti che si sono alternati in pista, provenienti da tutta Italia a rappresentare società sportive di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo e Trentino-Alto Adige.

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Campionati di FitKid a Follonica

Nata negli anni ’90, il fitkid è un disciplina nella quale elementi di ginnastica artistica, ritmica e aerobica si fondono con la danza dando vita a coreografie energiche, individuali e di squadra raccontando un tema, un personaggio o un’emozione. Oltre ai movimenti, importanti anche la musica come i costumi scena, in una combinazione che unisce tecnica, espressività e spettacolo. Il tutto va a favorire la crescita dei ragazzi a 360 gradi, sviluppando capacità atletiche, coordinazione, disciplina, creatività e spirito di squadra.