GROSSETO – La prima squadra di softball di Paolo Verrecchia continua a vincere. Le biancorosse, infatti, domenica 24 maggio si sono imposte per 12-2 sul Cali Roma e 7-0 sull’Atoms’ Chieti, consolidando così il primo posto in classifica del campionato di Serie B. “Il nostro percorso è ormai chiaro – commenta il manager Paolo Verrecchia -, dobbiamo provare a mantenere la testa della classifica fino alla fine della stagione e centrare la promozione. Un obiettivo che, ovviamente, passa da giornate come quelle di domenica, dove la squadra ha giocato in maniera attenta e determinata sia in fase offensiva che difensiva. Sottolineo, inoltre, l’ottima prestazione in battuta di Natasha Aquilai, una delle componenti più giovani della squadra”.

Al termine delle gare la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto ha visitato il Museo Lasorda, la mostra fotografica dedicata alla leggenda del baseball Tommy Lasorda. “Ringraziamo la Tollo baseball e softball – conclude Verrecchia – per averci invitato a visitare il museo. È stato non solo un piacere, ma anche un momento di crescita per tutta la squadra poter ammirare da così vicino la storia di un monumento, dal cuore italiano, del baseball statunitense e del mondo”.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.