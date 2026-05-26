GROSSETO – Dopo il Venturina è il Belvedere a qualificarsi per i quarti come secondo del girone C. Nonostante la sconfitta per 1-3 con il Campagnaticoarcille i ragazzi in arancione si aggrappano al salvagente della differenza reti (zero), mentre quelli in bianco affondano per un -4.

L’ultima sfida scopre gli uomini di Cocciolo decisi a lasciare un buon ricordo di se stessi e ci riescono allineandosi a quota 3 con Atletico Maremma e Belvedere mettendo in campo agonismo, capacità di schemi e tanta fermezza. Viceversa il Belvedere pecca di un pizzico di immodestia, dimenticandosi di usare gli stessi strumenti, pagando questa omissione in soldoni. Infatti dopo la prima mezz’ora Biagioni e soci sono avanti 0-3 grazie alla doppietta di Montemaggiore e il penalty confezionato e trasformato da Vincelli. Un risultato direttamente proporzionato al gioco sviluppato.

La ripresa si apre con il rosso diretto a Montemaggiore per reazione sull’avversario. La superiorità numerica non sveglia lo spuntato Belvedere, Il Campagnaticoarcille compatta reparti e risolutezza. Al 34′ su calcio piazzato Chinellato firma la rete della bandiera allontanando concretamente i fantasmi ancora in volo sulla testa di Giallini e la sua truppa. Il lampo finale, appena oltre il 90′, lo disegna Filippo Mariottini centrando in pieno la traversa dalla distanza con un tiro bello e potente.

Belvedere Calcio – Campagnaticoarcille 1-3 (0-3)

BELVEDERE CALCIO: Balassone, Cantalino, Bigoni (1′ st Tortora), Chinellato, Di Domenico, Mussio, Eid, Franchellucci (7′ st Barneschi), Turbanti (36′ st Gigli), Cozzolino (23′ st Esposito), Frediani (1′ st Colledan). A disposizione: Recupero, Leoni, Guadagnoli, Liculescu. All. Giallini.

CAMPAGNATICOARCILLE: Cipriani (40′ Santolini), Bensi, Arzilli, Venturacci, Rosati, Venturelli, Montemaggiore, Biondi (23′ st Severini), Pinotti, Gargani (19′ st Crescente), Vincelli (4′ st F. Mariottini). A disposizione: M. Mariottini, Biagioni, Samperi. All. Cocciolo.

ARBITRO: Leonardo Giuliarini; 1° assistente Alessia Leoni, 2° assistente Niccolò Gualtieri.

MARCATORI: 14′ Montemaggiore, 20′ Vincelli (rig.), 33′ Montemaggiore; 34′ st Chinellato.

NOTE: 10′ st espulso Montemaggiore. Ammonito Biondi. Calci d’angolo: 10-0. Recupero: 1′ + 4′.

Risultati girone C

Venturina-Belvedere Calcio (C) 2-1

Atletico Maremma-Campagnaticoarcille (C) 1-0

Campagnaticoarcille-Venturina (C) 0-5

Belvedere Calcio-Atletico Maremma (C) 3-0

Venturina-Atletico Maremma (C) 9-2

Belvedere Calcio-Campagnaticoarcille (C) 1-3

Classifica

Venturina 9 promosso ai quarti

Belvedere Calcio 3 promosso ai quarti

Campagnaticoarcille 3 eliminato

Atletico Maremma 3 eliminato

Quarti di finale

Domenica 31 maggio Follonica Gavorrano-Belvedere Calcio (1)

Lunedì 1 giugno Invictasauro-2ª girone D (2)

Martedì 2 giugno Venturina-Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno 1ª girone D-Batignano (4)

Semifinali

Venerdì 5 giugno 1-2

Sabato 6 giugno 3-4

Mercoledì 10 giugno finalissima