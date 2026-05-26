GROSSETO – La formazione femminile della Gea Basketball Grosseto retrocede in Promozione, dopo un’incredibile sconfitta per 43-28 nella seconda partita di playout contro la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno (foto d’archivio Testini). La stagione delle ragazze allenate da Luca Faragli si è conclusa nella maniera peggiore, al termine di una partita in cui le biancorosse hanno messo a segno appena 28 punti, il punteggio più basso di tutto il campionato. Nonostante avessero le spalle al muro, costrette a vincere per cercare di giocarsi la salvezza in serie C nella gara di sabato prossimo, le geine non sono mai riusciti a cambiare marcia, a causa di tanti errori e scarsa concentrazione.

Iniziata con tante speranze di poter entrare nel giro dei playoff, la stagione delle grossetane, dopo una bella partenza e il primato in classifica con tre vittorie di fila, ha preso una piega inaspettata dopo l’uscita di scena di Daniela D’Antoni, l’infortunio di Clara Nunziatini e successivamente di Francesca Benedetti. Con il passare delle settimane la situazione è peggiorata, le ragazze hanno smesso di allenarsi con costanza e i risultati ne hanno risentito.

“Siamo rimasti a casa con la testa ormai da un mese – mastica amaro il coach Luca Faragli – con 28 punti non si va da nessuna parte. Siamo scese in campo con la paura di sbagliare, dopo un bel riscaldamento. In partita abbiamo sbagliato passaggi e contropiedi, eravamo sempre fuori giri”.

Il tecnico grossetano analizza quest’ultima uscita stagionale, in cui la Gea era priva di Martina Borellini: “Siamo partiti male, mentre nel secondo tempino è andata meglio, anche se ci hanno fischiato troppi falli. Nel secondo tempo non è cambiato niente ed è venuta una retrocessione inaspettata. L’unica che ha cercato di lottare fino all’ultimo è Giulia Faragli”.

GEA GROSSETO: Pepi 4, Teresa Vallini 2, Mery Bertaccini 2, Vannozzi, Emma Bertaccini 9, Merlini, Mazzi, Cipolletta 2, Faragli 9, Carolina Vallini. All. Luca Faragli.

Parziali 13-4, 21-13; 33-17, 43-28.