BAGNO DI GAVORRANO – Da diversi mesi i cittadini della principale frazione del Comune di Gavorrano assistono a un importante intervento urbanistico destinato a modificare profondamente la viabilità e l’assetto del paese.

I lavori sono collegati alla realizzazione e alla prossima apertura di un nuovo supermercato, che ha trasformato un’area agricola inutilizzata in un nuovo comparto urbano. Un’operazione che si inserisce nel percorso di riqualificazione previsto dagli strumenti urbanistici comunali, tra piano strutturale e piano operativo.

Rivoluzione viabilità

L’intervento ridisegna il cuore di Bagno di Gavorrano attraverso nuove infrastrutture, percorsi ciclopedonali, parcheggi pubblici e una riorganizzazione complessiva della circolazione stradale.

L’intervento di maggior impatto è senz’altro legato alla viabilità.

Il traffico, che oggi converge sull’incrocio regolato dal semaforo, verrà infatti distribuito su due direttrici principali: chi proviene dall’entroterra sarà indirizzato verso via Berlinguer, via Gramsci e via Fratelli Bandiera, mentre chi arriva da ovest utilizzerà via Guido Rossa e via Mameli. Rimarrà invariato il doppio senso di marcia di via Marconi, mentre un tratto di via Fratelli Cervi diventerà a senso unico, con l’obiettivo di rendere la strada più sicura per pedoni e ciclisti.

Il progetto prevede inoltre l’estensione del limite di velocità a 30 chilometri orari su tutto il centro abitato e l’installazione di un nuovo impianto semaforico tra via Berlinguer e via Marconi.

Ma vediamo nel dettaglio tutta la nuova viabilità:

Nuovo semaforo

Sono tuttora in corso i lavori per il nuovo impianto semaforico che sarà istituito all’intersezione di via Marconi, via Gramsci e via Berlinguer. Il diritto di precedenza è previsto per i veicoli che provengono da via Marconi a semaforo spento o lampeggiante. Ci sarà quindi l’obbligo di dare la precedenza per i veicoli che provengono da via Gramsci e via Berlinguer a semaforo spento o lampeggiante.

In via Berlinguer è stato inoltre istituito il divieto di sosta “0-24” su ambo i lati per l’intera lunghezza della via (con esclusione delle aree destinate a parcheggio).

Via Fratelli Cervi

Sarà istituito il senso unico in via Fratelli Cervi tra l’intersezione di via Marconi, via Rossa e il piazzale/parcheggio di via Fratelli Cervi nel suddetto senso di marcia. Nello stesso punto (ingresso parcheggio nuovo supermercato) è stata realizzata una nuova strada di collegamento tra via Fratelli Cervi e via Berlinguer.

Via Buozzi, via Gramsci

Via Buozzi diventa senso unico in direzione via Verdi (zona Poderaccio). Senso unico anche in via Gramsci dall’incrocio con via Buozzi fino all’incrocio con via Fratelli Bandiera. A partire dall’incrocio con via Fratelli Bandiera resterà invece il doppio senso di circolazione di via Gramsci fino all’incrocio con via Marconi.

All’intersezione tra via Fratelli Bandiera e via Rossa è stata realizzata una rotatoria.

È stata inoltre istituita la sosta vietata “0-24” su entrambi i lati di via Gramsci per l’intera lunghezza della via.

Nuove rotatorie

Le nuove rotatorie si trovano:

all’intersezione tra via Fratelli Bandiera e via Rossa

all’intersezione tra via Fratelli Cervi / piazza dello Stadio / via Agresti

all’intersezione tra via Berlinguer / via Rosselli.

Il sindaco: «Una nuova visione nel modo di progettare e vivere il paese»

«Questo intervento rappresenta un cambiamento importante per Bagno di Gavorrano e per l’intero territorio comunale – dichiara la sindaca Stefania Ulivieri –. Non si tratta soltanto della realizzazione di nuove opere, ma di una nuova visione nel modo di progettare e vivere il paese, mettendo al centro sicurezza, qualità urbana e sostenibilità».

“Blitz anti-rotonda” nella notte

Non a tutti piace il nuovo assetto urbanistico del paese e la sua rinnovata viabilità. Nella notte qualcuno ha espresso il suo dissenso con un cartello attaccato vicino al cantiere. La foto ha velocemente fatto il giro dei social media, scatenando molti commenti.

Indubbiamente ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi alle nuove regole, ma tra pro e contro degli automobilisti, chi si sposta a piedi o in bici apprezzerà la realizzazione di molti percorsi ciclopedonali.

«Pur consapevoli – commenta il sindaco – che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento, soprattutto rispetto alla nuova viabilità, siamo convinti che questo nuovo assetto porterà benefici concreti alla vita quotidiana dei cittadini, rendendo Bagno di Gavorrano più funzionale, più sicura e più vivibile».