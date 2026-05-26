PISA – C’è anche l’aeroporto di Pisa tra gli scali italiani finiti al centro della XVIII edizione di “Pangea”, la maxi operazione internazionale contro il traffico illecito di farmaci, dispositivi medici, cosmetici e sigarette elettroniche, coordinata da Interpol e svolta dal 10 al 23 marzo 2026.

L’attività ha coinvolto novanta Paesi con l’obiettivo di contrastare fenomeni legati alla falsificazione di medicinali, al contrabbando, all’evasione fiscale, alla cattiva conservazione dei prodotti sanitari e al commercio illegale online attraverso marketplace, social network, app di messaggistica e dark web.

Controlli negli aeroporti italiani

In Italia i controlli si sono concentrati soprattutto nei principali hub aeroportuali dei corrieri espresso e delle Poste, dove operano “team misti” composti dai Carabinieri NAS, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, uffici USMAF e personale specializzato dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Tra gli scali interessati figurano quelli di Napoli Capodichino, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Venezia Tessera e Pisa, dove i controlli hanno portato al sequestro di sostanze dopanti e di numerosi farmaci illegali destinati al mercato italiano.

Sequestrate quasi 20mila confezioni illegali

Nel corso dell’operazione sono state individuate e sequestrate quasi 20mila unità di farmaci falsificati o illegali, per un valore stimato superiore ai 20mila euro.

Particolare attenzione è stata rivolta all’importazione illecita di medicinali antiparassitari come ivermectina e fenbendazolo — quest’ultimo autorizzato esclusivamente per uso veterinario — tornati a circolare anche attraverso canali online per presunti utilizzi terapeutici non riconosciuti contro il cancro.

Restano inoltre elevati i traffici di sostanze dopanti e di cosiddetti farmaci “life style saving”, tra cui medicinali per la disfunzione erettile come sildenafil, tadalafil e vardenafil, oltre ai prodotti per la perdita di peso a base di semaglutide e inibitori GLP-1.

Oscurati decine di siti web illegali

L’operazione ha interessato anche il web. I reparti territoriali e speciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri Tutela Salute hanno monitorato siti internet, piattaforme online e canali social utilizzati per la vendita abusiva di medicinali.

In Italia sono state avviate ventiquattro nuove attività investigative che hanno fatto emergere vendite illegali in negozi non autorizzati, irregolarità in siti di vendita di farmaci e parafarmaci e piattaforme registrate all’estero.

Complessivamente sono state sequestrate oltre 13mila unità di medicinali illegali e individuati trentadue siti web di vendita abusiva, per i quali è stata avanzata la proposta di oscuramento al Ministero della Salute. Altri dieci siti esteri sono stati bloccati grazie al monitoraggio online effettuato dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza.

I numeri dell’operazione internazionale

A livello mondiale, “Pangea 2026” ha portato al sequestro di oltre 6 milioni di unità di farmaci contraffatti per un valore superiore ai 15 milioni di dollari.

Le forze di polizia dei Paesi coinvolti hanno avviato 392 indagini, eseguito 269 arresti, smantellato 66 gruppi criminali e chiuso circa 5.700 siti web, pagine social e canali utilizzati per il commercio illecito di prodotti sanitari.