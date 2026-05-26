CINIGIANO – Passo in avanti decisivo sul fronte dell’innovazione tecnologica per il Comune di Cinigiano. È stato infatti integrato nel parco mezzi dell’ente un robot tagliaerba radiocomandato ad alte prestazioni.

Si tratta di un investimento tecnologico e strategico che nasce dall’attenzione al decoro pubblico e mira ad alleggerire il lavoro di gestione del verde, ottimizzando i tempi e le risorse. Il macchinario coniuga un’elevata produttività con i più alti standard di sicurezza: la guida remota consente infatti di intervenire nelle zone più critiche, limitando i rischi per il personale.

Il robot è ideale per terreni scoscesi, pendenze elevate e zone difficili ed è pensato per sostenere lunghe sessioni di lavoro senza interruzioni. L’efficienza energetica e l’affidabilità del motore (13 HP) garantiscono infatti elevate performance anche in situazioni di utilizzo prolungato su terreni impegnativi.

La regolazione dell’altezza di taglio da 3 a 15 cm via radiocomando e la capacità di lavorare in entrambi i sensi di marcia rendono il lavoro funzionale e preciso. Il sistema GPS Servo Drive, gestibile da app su smartphone, offre un controllo semplice e completo anche da remoto. Il macchinario è inoltre dotato di pulsanti di stop emergenza e di un sistema di frenatura passiva in caso di assenza di energia.

La cittadinanza può vedere il nuovo tagliaerba all’opera sul territorio comunale proprio in questi giorni nei quali è in corso il piano di manutenzione del verde pubblico.