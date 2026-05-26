GROSSETO – Una vera e propria festa degli stili di vita corretti, della salute e della socialità. La sede della Uisp in Viale Europa a Grosseto ha ospitato la seconda edizione “nuovo corso” dell’Afa Day, un appuntamento che ha richiamato circa 200 partecipanti, a testimonianza di quanto questo progetto sia ormai radicato e apprezzato nel territorio della Maremma. Anche quest’anno l’evento è stato curato da Ilaria Sguazzini, vicepresidente Uisp Grosseto e responsabile della corsistica.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Uisp di Grosseto in collaborazione con la Asl, ha anche importanti partner istituzionali e del territorio – il Comune di Grosseto, la Consulta per la Disabilità della Provincia di Grosseto e l’Auser – nasce con l’obiettivo di celebrare e far conoscere l’attività fisica adattata (Afa). Si tratta di programmi di esercizio fisico non sanitari, appositamente studiati per i cittadini – in particolare anziani o persone con condizioni croniche – volti a contrastare la sedentarietà, prevenire la perdita di mobilità e favorire l’integrazione sociale in un contesto protetto e stimolante.

La mattinata si è aperta con il saluto del presidente di Uisp Grosseto, Massimo Ghizzani, che ha fatto gli onori di casa sottolineando il valore sociale dello sport per tutti: “Vedere così tante persone riunite oggi dimostra l’importanza del lavoro quotidiano sul territorio. L’attività fisica adattata non è solo un presidio per la salute e il benessere psicofisico, ma rappresenta un’occasione fondamentale di incontro, contrastando l’isolamento sociale”.

A rappresentare le istituzioni locali era presente l’assessore comunale al Sociale, Carla Minacci, che ha espresso il forte sostegno dell’amministrazione comunale a percorsi che integrano salute e politiche sociali, lodando la sinergia tra associazionismo e istituzioni sanitarie.

Il valore scientifico e terapeutico del movimento è stato poi approfondito dagli esperti della Usl Toscana sud est. La dottoressa Virginia Cambri (direttore della riabilitazione funzionale per l’area grossetana) e il dottor Giuseppe Tintori (esperto del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie) hanno illustrato i benefici clinici e preventivi dell’attività guidata, seguiti dall’intervento della psicoterapeuta Maria Chiara Pontarelli, che ha offerto un prezioso focus sulle ricadute positive dell’attività di gruppo sull’umore, sulle funzioni cognitive e sulla qualità generale della vita.

Il momento più dinamico e atteso della manifestazione è arrivato con la dimostrazione pratica dei gruppi Afa Uisp. Sotto la guida degli istruttori qualificati, i partecipanti hanno dato prova delle attività svolte durante l’anno, tra esercizi di mobilità, equilibrio e coordinazione, mostrando l’entusiasmo e l’energia che caratterizzano questi corsi.

“Voglio ringraziare tutti gli istruttori – afferma la vicepresidente Sguazzini – è grazie al loro impegno se anche quest’anno siamo riusciti a coinvolgere circa 1.200 in un’attività importante come quella dei corsi Afa”.

La splendida giornata di festa si è conclusa con un gradito aperitivo e i saluti finali, rinnovando l’appuntamento ai prossimi mesi di attività e confermando il ruolo centrale di Uisp Grosseto nella promozione di uno stile di vita sano e inclusivo per tutta la comunità.