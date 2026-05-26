GROSSETO – Quella di domani mercoledì sera sul campo di Poggibonsi, con salto a due alle 21, per la Gea Basketball Grosseto non è semplicemente gara2 delle semifinali playoff del campionato di divisione regionale 1, ma è soprattutto un match-ball per salire direttamente in serie C. La delibera del comitato regionale toscano ha infatti accorciato la stagione e ha dato la possibilità alle vincenti delle semifinali di salire di categoria, annullando di fatto la finale prevista per il 7 giugno. La decisione federale ovviamente non toglie nulla alle difficoltà che i ragazzi di Silvio Andreozzi troveranno sul parquet della Paolo Nesi, ma sicuramente caricherà ulteriormente il quintetto biancorosso, facendogli moltiplicare le forze per cercare di festeggiare la promozione in serie C già da mercoledì sera. I giallorossi senesi, però, già in gara1 al Palasport di via Austria si sono dimostrati un avversario forte, scorbutico, preciso al tiro e aggressivo sotto i rimbalzi e di fronte al pubblico amico cercherà di riportare la serie in parità. Il successo per 88-82 è insomma già nell’album dei ricordi e per non evitare sorprese, Furi e compagni proveranno con tutte le loro forze a imporsi anche nella seconda sfida, che si preannuncia appassionante e, come detto, particolarmente impegnativa per i colori grossetani su un campo caldissimo.

“Dobbiamo assolutamente cercare di evitare la partenza allegra di domenica scorsa – sottolinea il coach Silvio Andreozzi – perché in casa loro i senesi non fanno veramente sconti. Per avere possibilità di successo dobbiamo rimanere concentrati per 40 minuti, con una difesa forte, usando le nostre armi, l’intelligenza e il gran tiro da fuori, magari rallentando il ritmo. Solo così possiamo pensare di festeggiare anticipatamente la promozione in serie C. Voglio un approccio mentale giusto, è una sfida in cui non puoi sbagliare nulla, come abbiamo già visto in gara1 in via Austria”.

Il tecnico grossetano, affiancato dall’esperto Marco Santolamazza, ha il dubbio legato alla presenza di capitan Edoardo Furi, vittima di una contrattura, mentre era lanciato a canestro. Per il resto sono tutti abili e arruolati, pronti a giocarsi l’ultima cartuccia per festeggiare il doblete.