ORBETELLO – Il Comitato Pendolari Costa Tirrenica torna a chiedere a Regione Toscana, Rete ferroviaria italiana e Trenitalia un intervento urgente sulla gestione dei lavori programmati sulla linea tirrenica, in particolare nel tratto tra Grosseto, Capalbio e Civitavecchia, denunciando la “rottura” dei collegamenti regionali più utilizzati da studenti e lavoratori.

Al centro della contestazione non ci sono i lavori tecnologici Ertms, programmati da Rfi tra Grosseto e Capalbio dal 7 gennaio al 12 dicembre 2026, che il Comitato definisce “necessari e non messi in discussione”, ma l’assetto dell’offerta ferroviaria e dei servizi sostitutivi nella fascia centrale della giornata.

Secondo il Comitato, mentre la linea resta formalmente aperta al transito di treni nazionali e di alcuni regionali, proprio le relazioni storicamente più utili ai pendolari risultano “spezzate” e sostituite da autobus, con tempi di viaggio più lunghi, minore affidabilità e impossibilità di trasportare biciclette, mezzi di micromobilità elettrica e animali di grossa taglia, salvo i cani da assistenza.

Il riferimento è in particolare alla finestra compresa tra le 12.30 e le 14.30. Rfi indica lavorazioni tra le 9 e le 13, ma il Comitato sottolinea che, in quella fascia, «la linea non risulta chiusa» e i treni nazionali continuano a circolare.

Nel dettaglio, l’IC 505 transita verso sud, con passaggio da Grosseto alle 12.41 e Civitavecchia alle 13.35. Il Frecciabianca 8616 viaggia verso nord, fermando a Civitavecchia alle 12.42 e Grosseto alle 13.32. Il regionale veloce RV 4131 Pisa–Roma continua a circolare come treno, passando da Grosseto alle 13.31, Orbetello alle 13.54 e Capalbio alle 14.04.

Il nodo critico, secondo il Comitato, è che “nella stessa fascia, nei giorni feriali viene meno la continuità regionale in direzione opposta”. Fino al 6 gennaio la relazione era garantita dal RV 4132 Roma Termini–Pisa, che per i pendolari rappresentava il collegamento diretto verso Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, Livorno e Pisa. Oggi, nei feriali, quello stesso slot è coperto dal R 12642 Roma Termini–Civitavecchia, che termina la corsa a Civitavecchia alle 13.25 e non prosegue come regionale continuo verso la Toscana costiera.

Le conseguenze, per il Comitato, sono “tutte penalizzanti”. Chi da Roma o Civitavecchia deve raggiungere Orbetello è costretto a scendere a Civitavecchia e attendere una soluzione successiva. Chi viaggia verso Grosseto, Livorno o Pisa, per mantenere tempi di percorrenza accettabili, viene di fatto “spinto” verso il Frecciabianca, con un titolo di viaggio diverso dal regionale e un aggravio economico rispetto alla precedente soluzione.

Per i passeggeri in partenza da Capalbio, Orbetello o Albinia nella fascia del vecchio 4132 è previsto il bus sostitutivo FI004 Capalbio 13.12–Grosseto 14.18, con prosecuzione poi in treno da Grosseto verso Pisa.

Un servizio che, secondo i pendolari, non può essere considerato equivalente all’offerta ferroviaria precedente. «Il bus è soggetto al traffico sull’Aurelia, rende fragili le coincidenze e non consente il trasporto di biciclette, mezzi di micromobilità elettrica e animali di grossa taglia, salvo il cane da assistenza», rileva il Comitato. Inoltre parte da Capalbio, non da Civitavecchia, «quindi non ricostruisce la continuità interregionale interrotta nel Lazio».

Criticità analoghe vengono segnalate nella fascia mattutina, in direzione sud. Nei giorni feriali, la relazione corrispondente al vecchio RV 4129 non prosegue più come collegamento Pisa–Roma, ma è limitata al tratto Pisa Centrale 8.46–Grosseto 11.00, con la nuova numerazione R 19409. «Per l’utenza della costa sud il treno, di fatto, “muore” a Grosseto. La prosecuzione verso Orbetello, Capalbio, Civitavecchia e Roma non è garantita dallo stesso collegamento ferroviario», sottolinea il Comitato.

Una possibile spiegazione tecnica, ipotizzata dagli stessi pendolari, riguarda la rottura del turno materiale: se la relazione del mattino non arriva più a Roma, potrebbe mancare nella capitale il convoglio con cui effettuare la ripartenza nella fascia del vecchio RV 4132. Tuttavia, osserva il Comitato, «anche se questa fosse la ragione operativa, resterebbe da chiarire perché non sia stata prevista una soluzione alternativa ferroviaria».

Da qui la richiesta di un chiarimento puntuale. Il Comitato evidenzia che il R 12642 arriva a Civitavecchia alle 13.25 e termina la corsa, mentre nella stessa fascia la linea resta aperta al transito di altri treni: il Frecciabianca 8616 ferma a Civitavecchia alle 12.42 e Grosseto alle 13.32 e, secondo quanto osservato quotidianamente dai pendolari, «transita da Capalbio intorno alle 13.10 proprio mentre parte il bus sostitutivo FI004 delle 13.12»; il RV 4131 in direzione sud continua regolarmente a passare da Grosseto, Orbetello e Capalbio.

In questo contesto il Comitato chiede «perché non viene garantita anche la prosecuzione ferroviaria regionale verso nord nella fascia del 4132, prevista d’orario a Capalbio intorno alle 13.52 e a Orbetello intorno alle 14.01».

Come possibile soluzione, i pendolari propongono di utilizzare la stazione di Orbetello-Monte Argentario come nodo provvisorio di attestamento e interscambio. In particolare si chiede se il R 12642 Roma Termini–Civitavecchia possa essere prolungato fino a Orbetello invece che attestato a Civitavecchia, e se nella stessa fascia possa essere garantita una relazione regionale da Orbetello verso Grosseto–Livorno–Pisa, in coincidenza con la vecchia fascia del RV 4132.

Secondo il Comitato, «in assenza di un impedimento tecnico esplicitato, l’attesa fino al R 4500 delle 15.07 da Orbetello non può essere considerata una soluzione equivalente al collegamento regionale continuo». Per molti pendolari, spiegano, si tratta di una differenza rilevante: chi esce dal lavoro intorno alle 13.30 perde la fascia del vecchio 4132 e resta in attesa a Orbetello fino alle 15.07. Il R 4500 arriva poi a Grosseto intorno alle 15.40 e termina lì la corsa.

Chi deve proseguire più a nord, se non vuole o non può acquistare un biglietto per Frecciabianca o Intercity, «deve attendere il RV 4134 delle 16.26, arrivando ad esempio a Livorno qualche minuto prima delle 18». Una sequenza che il Comitato giudica non compatibile con una «continuità regionale accettabile per lavoratori e studenti».

Nel caso in cui l’estensione fino a Orbetello fosse ritenuta non praticabile, i pendolari chiedono che Rfi e Trenitalia indichino con precisione «quale vincolo lo impedisce: indisponibilità di tracce, occupazione dei binari, tempi minimi di inversione, interferenze con il cantiere Ertms, turni del materiale o del personale». In mancanza di una motivazione tecnica specifica, la scelta di attestare il R 12642 a Civitavecchia e di non garantire una prosecuzione regionale utile verso nord viene interpretata come «una scelta organizzativa, non una conseguenza inevitabile dei lavori».

Il Comitato ricorda inoltre il ruolo di Orbetello-Monte Argentario come «stazione centrale per la bassa Maremma», al servizio non solo del capoluogo e delle sue frazioni – tra cui Talamone, Albinia e Ansedonia – ma anche di Capalbio, Monte Argentario (Porto Santo Stefano e Porto Ercole), dell’Isola del Giglio e delle aree interne verso Manciano, Saturnia e Pitigliano. Nello stesso scalo, viene segnalata la chiusura della sala d’aspetto «da almeno un anno, compresi i mesi invernali».

Obiettivo principale del Comitato è il ripristino della continuità regionale Roma–Civitavecchia–Orbetello–Grosseto–Livorno–Pisa «nel più breve tempo possibile e comunque prima del 12 dicembre», con particolare priorità per la fascia coperta dal feriale RV 4132 o da un collegamento equivalente. In subordine, fino al ripristino della relazione ferroviaria, vengono chieste «misure compensative urgenti»: l’uso di Orbetello-Monte Argentario come nodo provvisorio di interscambio oppure fermate straordinarie dei treni nazionali a Orbetello-Monte Argentario, «così da non lasciare la bassa Maremma isolata nella fascia centrale della giornata».

«Il treno dovrebbe essere l’alternativa all’auto – afferma il Comitato – soprattutto in un territorio dove l’Aurelia è già gravata da problemi di sicurezza e percorrenza. Oggi, invece, ai pendolari della bassa Maremma viene spesso imposto un autobus sulla stessa Aurelia, e proprio nel tratto più pericoloso e contestato, che il servizio ferroviario dovrebbe invece contribuire ad alleggerire».

La riduzione dei bus sostitutivi dal 1° aprile

Alle criticità sui treni si aggiunge, dall’1 aprile, una ulteriore rimodulazione dell’offerta dei bus sostitutivi sulla relazione Grosseto–Civitavecchia. Secondo quanto ricostruito dal Comitato, sono infatti stati cancellati alcuni collegamenti che contribuivano a garantire continuità al servizio.

Risultano soppressi il bus FI001 Grosseto 9.45–Civitavecchia 12.20, il FI006 Civitavecchia 13.20–Grosseto 15.55 e il FI008 Civitavecchia 13.20–Grosseto 15.00. Restano invece in esercizio il FI003 Orbetello 9.50–Civitavecchia 11.40, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, con fermate a Capalbio, Montalto di Castro e Tarquinia, e il FI004 Capalbio 13.12–Grosseto 14.18, sempre nei giorni lavorativi, con fermate a Orbetello e Albinia.

Per i pendolari, questa riduzione ha «conseguenze concrete» sulla continuità del servizio. Al mattino, chi arriva a Grosseto con il R 19409 Pisa Centrale–Grosseto non trova più il bus FI001 per Civitavecchia, cancellato dal 1° aprile: «la prosecuzione verso Orbetello, Capalbio, Civitavecchia e Roma non è quindi garantita in modo lineare».

Nella fascia opposta, chi parte da Roma con il R 12642 Roma Termini–Civitavecchia, che arriva a Civitavecchia alle 13.25, non trova una prosecuzione su gomma verso Grosseto, perché i bus FI006 e FI008 sono stati soppressi. Il solo bus ancora attivo in quella finestra, il FI004, parte da Capalbio alle 13.12 e «non può essere considerato una prosecuzione utile per chi arriva da Roma o da Civitavecchia».

Il Comitato richiama infine il contenuto degli avvisi Trenitalia/Rfi, nei quali si specifica che l’orario dei bus può variare in funzione del traffico stradale e che sui mezzi sostitutivi non è ammesso il trasporto di biciclette, mezzi di micromobilità elettrica e animali di grossa taglia, salvo il cane da assistenza. Anche per queste ragioni, concludono i pendolari, «il bus non può essere considerato equivalente al treno».