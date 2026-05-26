GROSSETO – È stato sottoscritto l’accordo tra i Comuni di Castiglione della Pescaia, Capalbio, Grosseto, Scarlino, Massa Marittima, Civitella Paganico, Monterotondo Marittimo, la Provincia di Grosseto e il Consorzio Turistico Maremma Experience per la realizzazione del progetto “Maremma a Manetta”, un’iniziativa di valorizzazione territoriale che si concretizzerà nella produzione di un docu-film cinematografico destinato alla prima serata su Rai 1 nel marzo 2027 e successivamente disponibile su RaiPlay.

Il progetto prevede la realizzazione di un’opera audiovisiva della durata di circa 90 minuti, prodotta da 2P Production srl e ambientata nei territori della Maremma e nelle aree limitrofe, con la partecipazione di noti interpreti del panorama cinematografico italiano. L’opera vedrà la partecipazione di un cast di rilievo composto dagli attori Vinicio Marchioni, Francesco Montanari e Mattia Carrano, oltre alla presenza di ospiti speciali, tra cui Stefano Accorsi.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il territorio attraverso un viaggio narrativo e visivo che accompagnerà i protagonisti in un percorso in motocicletta tra paesaggi, comunità e identità locali, con l’intento di promuovere la Maremma più autentica al grande pubblico nazionale. Il progetto interesserà diversi Comuni della provincia di Grosseto, promuovendo una strategia condivisa di valorizzazione delle rispettive eccellenze locali.

“‘Maremma a Manetta’ rappresenta una straordinaria occasione di promozione territoriale e turistica per tutta la nostra provincia – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo del Comune di Grosseto, Riccardo Megale – Attraverso il linguaggio del cinema e della narrazione televisiva possiamo raccontare la vera identità della Maremma, le sue bellezze paesaggistiche, le tradizioni, i borghi e il patrimonio culturale che rendono questo territorio unico.

La collaborazione tra enti dimostra quanto sia importante fare squadra quando si parla di valorizzazione territoriale e promozione condivisa. Portare la Maremma in prima serata su Rai 1 significa offrire una vetrina nazionale di grandissimo valore, capace di generare ricadute positive anche sul piano turistico ed economico”.