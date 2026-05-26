GROSSETO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 26 maggio, all’incrocio tra via Giulio Cesare e via Cosa, a Grosseto.

Lo scontro ha coinvolto un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 55 anni rimasto ferito nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa Italiana, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero gravi.

Presenti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona, dove si sono registrati rallentamenti al traffico.