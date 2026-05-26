CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato un nuovo avviso di asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà inseriti nel Piano triennale delle alienazioni e calorizzazioni immobiliari.

Il bando prevede la vendita del complesso Ex-Spedale, dell’area edificabile Lotto 5A – ex Paoletti, e di un terreno situato nella frazione di Buriano in via del Camposanto. Si tratta di tre lotti distinti, caratterizzati da specifiche potenzialità urbanistiche e funzionali.

L’Ex Spedale è un edificio storico situato nel centro di Castiglione della Pescaia, già adibito a residenza per anziani. L’immobile, di particolare interesse per possibili interventi di recupero e ammesso a diverse destinazioni d’uso compatibili con il vigente Regolamento urbanistico, è attualmente al quinto tentativo di vendita. Il Lotto 5A – ex Paoletti è un’area urbana strategica, già pianificata e immediatamente disponibile per interventi edilizi diretti, destinati a funzioni direzionali, socio-sanitarie, sportive e di servizio, rappresentando un’importante opportunità di sviluppo e riqualificazione urbana. Il terreno a Buriano, classificato catastalmente come pascolo ma inserito nel contesto urbano della frazione, potrà rappresentare anch’esso un’opportunità di valorizzazione dell’area sempre nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 2 luglio 2026 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia. L’apertura delle buste e la celebrazione dell’asta pubblica sono fissate per la stessa giornata, a partire dalle ore 11:00, presso la sala Giunta del Palazzo Comunale.

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più elevata rispetto alla base d’asta prevista per ciascun lotto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare.

Tutta la documentazione relativa al bando, agli immobili oggetto di alienazione, alle modalità di partecipazione e la modulistica necessaria potrà essere scaricata direttamente dal sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia, alla pagina web: castiglionedellapescaia.trasparenza-valutazione-merito.it/