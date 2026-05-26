MARINA DI GROSSETO – Una mattinata dedicata alla tutela ambientale, allo sport e alla valorizzazione del litorale quella che si è svolta questa mattina a Marina di Grosseto nell’ambito del progetto “Ecosistema Duna”, promosso da Legambiente e finanziato con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Il progetto, sviluppato lungo il litorale grossetano, è nato con l’obiettivo di proteggere e valorizzare l’ecosistema dunale, uno degli ambienti più delicati e strategici delle coste mediterranee, sempre più esposto agli effetti della crisi climatica, all’erosione costiera, alla pressione turistica e al degrado ambientale. Attraverso un lavoro condiviso tra associazioni, istituzioni, operatori balneari, scuole e realtà del territorio, “Ecosistema Duna” ha promosso una serie di azioni concrete finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale.

Nel corso dei mesi sono stati realizzati monitoraggi scientifici dello stato delle dune e della vegetazione costiera, interventi di piantumazione e recupero ambientale, attività di educazione rivolte alle scuole e momenti pubblici dedicati alla conoscenza del patrimonio naturalistico del territorio. Una parte centrale del progetto ha riguardato anche la promozione di modalità sostenibili di vivere il mare e la spiaggia, favorendo attività compatibili con l’ecosistema costiero e sensibilizzando cittadini e turisti sull’importanza di preservare questi habitat naturali.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di restituzione pubblica delle attività realizzate nel corso del progetto, con particolare attenzione agli interventi di monitoraggio ambientale, alle azioni di piantumazione e ai percorsi di educazione ambientale sviluppati negli ultimi mesi lungo il sistema dunale della costa grossetana.

Nel corso del progetto sono stati monitorati i siti dunali di tutta la costa della Maremma Grossetana. Grazie a sopralluoghi e indagini aeree con drone sono stati attenzionati 2 km di costa dove gli esperti Legambiente hanno realizzato interventi di valorizzazione con messa a dimora di piante endemiche in collaborazione con Crisba.

Gli interventi hanno riguardato i Comuni di Capalbio, Orbetello, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Scarlino.

Contestualmente oltre 400 studenti sono stati coinvolti in attività di sensibilizzazione e di didattica ambientale sia attraverso incontri in classe, ma soprattutto con interventi sul campo che li hanno resi protagonisti del monitoraggio ambientale, permettendo una comprensione immersiva delle problematiche legate alla conservazione della duna rispetto all’impatto antropico e agli effetti dei cambiamenti climatici.

La giornata ha preso il via con la simulazione di un monitoraggio ambientale della duna e pulizia dell’arenile che ha coinvolto 25 studenti della scuola media “Carlo Collodi” di Marina di Grosseto, accompagnati dalle operatrici e dagli operatori di Legambiente.

Parallelamente si sono svolte attività sportive e di animazione territoriale legate al mare e all’ambiente, tutte compatibili con l’ecosistema dunale: sup, surf, kayak ed escursionismo hanno permesso ai partecipanti di vivere il paesaggio costiero in modo sostenibile, scoprendo da vicino le peculiarità naturalistiche della duna. Una sezione dedicata allo sport è stata curata dall’associazione Terramare, che ha coinvolto anche gli studenti dell’Istituto Fossombroni di Grosseto, classi 4E, 4D, 4F.

Le classi sono state insignite dell’attestato “Guardiani della Duna” nel corso della conferenza stampa tenutasi presso il Bagno Giglio, alla presenza di Angelo Gentili presidente Legambiente Festambiente, Valentino Bisconti vicepresidente Provincia di Grosseto, Erika Vanelli assessora all’ambiente Comune di Grosseto, Elena Nappi sindaca di Grosseto, Simone Guerrini presidente Fiba Toscana Confesercenti e presidente Balneari della Maremma Grossetana – Rete di imprese, rappresentanti degli stabilimenti balneari e delle realtà coinvolte nel progetto.

Nel corso dell’incontro sono stati consegnati ai giovani partecipanti gli attestati di “Guardiani della duna”, simbolo di un percorso educativo costruito per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela degli ecosistemi costieri, sempre più fragili e minacciati dagli effetti della crisi climatica, dall’erosione e dalla pressione antropica.

“L’iniziativa di questa mattina ha rappresentato un momento importante di restituzione e partecipazione collettiva – ha dichiarato Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente. La tutela delle dune costiere passa attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle scuole, delle associazioni e degli operatori del territorio. Le dune sono ecosistemi fondamentali per la difesa naturale della costa, custodiscono biodiversità preziosa e svolgono un ruolo strategico anche nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Per questo è necessario continuare a investire in educazione ambientale, monitoraggio e buone pratiche condivise come abbiamo fatto, grazie al sostegno dei fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai in questi mesi.”

L’evento ha così chiuso simbolicamente il percorso del progetto “Ecosistema Duna”, confermando la necessità di rafforzare la collaborazione tra associazioni, istituzioni, scuole e cittadini per costruire modelli di fruizione del territorio più attenti agli equilibri ambientali e alla salvaguardia degli ecosistemi costieri.

Per saperne di più: www.festambiente.it/ecosistemaduna.