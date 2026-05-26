GROSSETO – Il Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni ed il Responsabile Regionale della Fase Costituente di Futuro Nazionale Toscana, Tommaso Villa comunicano che per la città e la provincia di Grosseto è stato individuato come unico referente e Nuovo responsabile per la fase Costituente di Futuro Nazionale Simone De Amicis, attualmente presidente di un Comitato costituente locale (nella foto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci).

In provincia di Grosseto, parte da ora una forte campagna di radicamento politico-territoriale volta alla preparazione dei prossimi appuntamenti elettorali 2027. Finalmente siamo pronti per dare vita ad una Destra pura, che non tradisce i suoi valori.