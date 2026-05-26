GROSSETO – Fondazione CR Firenze mette a disposizione 1.564 voucher gratuiti destinati a bambini e ragazzi tra 6 e 14 anni con disabilità o provenienti da famiglie con minori capacità economiche, che potranno essere utilizzati in 49 centri estivi della Città metropolitana di Firenze, e delle province di Arezzo e Grosseto.

Grazie al bando E-state Insieme otto sono stati destinati alle associazioni del terzo settore ben 400 mila euro di contributi che andranno a incidere in termini di risparmio direttamente sui nuclei familiari.

L’estate è infatti una stagione difficile per molte famiglie che si trovano a dover trovare soluzioni per l’accompagnamento quotidiano di bambini e ragazzi. I voucher rappresentano una risposta concreta: alleggeriscono i costi e ampliano le possibilità di accesso a esperienze educative di qualità, in un periodo dell’anno in cui il rischio di isolamento sociale e di disuguaglianza nelle opportunità si fa più acuto.

Su 1.564 voucher complessivi, 1.119 sono destinati a bambini provenienti da famiglie con Isee inferiore a 30 mila euro; i restanti 233 sono destinati a bambini e ragazzi con disabilità ai sensi della legge 104 e 212 a minori con disabilità grave. La distribuzione territoriale vede la provincia di Firenze al centro dell’intervento con 39 progetti e 1.226 voucher, seguita da Arezzo (5 progetti, 180 voucher) e Grosseto (5 progetti, 158 voucher).

L’offerta sostenuta è ampia e diversificata: centri diurni, residenziali e misti che spaziano dallo sport alla musica, dalla natura ai laboratori creativi, dai percorsi inclusivi alle esperienze di autonomia e socializzazione.

Tra i progetti finanziati nell’area fiorentina, Cis La Pira offrirà la possibilità di partecipare ad attività al mare a bambini che altrimenti avrebbero difficoltà ad accedervi; Il Muretto opera alle Piagge come presidio educativo e sociale in un quartiere a forte complessità urbana; Il Delphino propone un centro pensato per garantire accompagnamento e accessibilità ai bambini con bisogni specifici; Foresta Modello valorizza il rapporto con l’ambiente naturale come spazio di scoperta e autonomia; Banda La Polverosa – Jupiter Aps realizzerà invece un centro estivo musicale presso l’Auditorium Ferruccio Barbetti, all’interno dell’Istituto Comprensivo Verdi.

In provincia di Arezzo, I Care di Arezzo Odv realizzerà due centri estivi residenziali nei pressi di Camaldoli, per esperienze di vita condivisa e a contatto con la natura; in quella di Grosseto, la Fondazione Il Sole propone attività in uno stabilimento balneare accessibile, rivolte in particolare a minori con disabilità.

Un ruolo significativo è svolto anche dalle parrocchie, che confermano la loro funzione di presidio comunitario: quelle direttamente sostenute attiveranno complessivamente 127 voucher.

“E-state Insieme, giunto all’ottava edizione, è uno strumento ormai consolidato – commenta il direttore generale Gabriele Gori – con cui Fondazione CR Firenze sostiene il diritto dei bambini e dei ragazzi a vivere l’estate come tempo di crescita, relazione e scoperta, indipendentemente dalla condizione economica della famiglia di appartenenza”.