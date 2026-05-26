SORANO – «Accogliamo favorevolmente l’esito della consultazione elettorale che si è appena conclusa nella nostra Sorano». Inizia così la nota di Giuseppe Dominici, a nome del circolo territoriale di Fratelli d’Italia.

«Come forza politica – prosegue Dominici – rivendichiamo pienamente la scelta fatta alla fine del 2023 quando, vista la situazione in cui ci eravamo trovati e spinti da un forte senso di responsabilità nei confronti di tutta la cittadinanza, siamo stati fautori della caduta della giunta Lotti. Era necessario un cambio di passo, che siamo certi avverrà con il neo-sindaco Belcari. Dello stesso avviso sono stati anche gli elettori, che hanno premiato con il 57% dei consensi la lista «Rinnovamento Comune»».

«Possiamo dirci, dunque, pienamente soddisfatti di aver interpretato correttamente le sensazioni e la percezione della cittadinanza. Siamo pronti a lavorare per il nostro comune a fianco della nuova amministrazione, alla quale vanno i più sinceri auguri e le congratulazioni da parte di tutto il circolo di Fratelli d’Italia», conclude la nota.