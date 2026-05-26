GROSSETO. Torna con la sua terza edizione “Design Funzione Arte”, il progetto ideato e curato dal designer Alessandro Corina. Dal 3 giugno al 30 settembre 2026, negli spazi del Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam) di Grosseto, la rassegna si svilupperà per la prima volta lungo quattro mesi, approfondendo il rapporto tra visione e artigianalità attraverso epoche e linguaggi diversi.

Il filo conduttore della nuova edizione sarà l’essenza stessa del fare artigianale: il percorso che trasforma il sogno in realtà concreta, passando dall’idea alla funzione fino all’arte. Un viaggio che attraversa i millenni e mette al centro l’ingegno umano, la creatività e la capacità di dare forma alla materia.

L’edizione 2026 sarà realizzata e organizzata dal Comune di Grosseto e co-organizzata da Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione Cr Firenze, Toscana Promozione Turistica, Banca Tema, Tecnoseal e RRD, oltre al patrocinio della Regione Toscana.

Il concept: la visione artigianale

Il percorso creativo al centro di questa edizione nasce da un processo di trasformazione: il sogno, la visione e infine la funzione. L’idea prende forma, si confronta con la materia e diventa oggetto concreto, capace di entrare nella vita quotidiana.

“Design Funzione Arte” vuole raccontare proprio questo passaggio invisibile: la trasformazione del pensiero in realtà tangibile, attraverso un percorso che mette in relazione mondi lontani nel tempo ma uniti dalla stessa capacità creativa.

Il dialogo tra antico e contemporaneo

La mostra sarà articolata in due sale principali. La prima metterà a confronto l’artigianato etrusco e il design contemporaneo. Da una parte la ceramica etrusca custodita dal Maam, dall’altra le opere dell’azienda Bosa Ceramiche, realtà internazionale che collabora con alcuni dei più importanti designer contemporanei.

Saranno esposte opere di Elena Salmistraro, Pepa Reverter, Matteo Cibic e Jaime Hayon, in un percorso che unirà idealmente il fare antico e la creatività contemporanea attraverso l’utilizzo della stessa materia: la ceramica.

Al centro dell’allestimento anche due tazze in ceramica progettate da Alessandro Corina per Bosa Ceramiche e concepite appositamente per questa edizione. L’ispirazione nasce da una riflessione sul mondo etrusco e sul valore simbolico della condivisione: due forme che si completano e trovano significato nell’incontro.

Secondo il direttore del Maam Luca Giannini, la produzione artigianale rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti della storia dell’uomo e della sua evoluzione culturale.

Il video di Virgilio Villoresi

La seconda sala sarà invece dedicata al regista e artista visivo Virgilio Villoresi, che presenterà un video in stop motion ispirato al mondo etrusco e alla tradizione artigianale.

Il filmato accompagnerà lo spettatore in un viaggio tra capanne etrusche, botteghe artigiane e ambientazioni immaginarie, popolato da figure umane e ceramiche antropomorfe che prendono vita in una danza simbolica.

Accanto alla proiezione saranno esposte anche le scenografie realizzate a mano per il video, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sul processo creativo e sulla dimensione artigianale del lavoro cinematografico.

L’inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale è in programma mercoledì 3 giugno alle 18 al Teatro degli Industri di Grosseto con una tavola rotonda che aprirà ufficialmente il progetto.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il regista Virgilio Villoresi, la giornalista Laura Traldi, la critica d’arte Santa Nastro, il direttore scientifico del Maam Luca Giannini, il curatore Alessandro Corina, il presidente di Banca Tema Francesco Carri, l’assessore comunale alla Cultura Luca Agresti, l’assessore regionale Leonardo Marras, il presidente di Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari e rappresentanti del mondo imprenditoriale e culturale.

A seguire sono previsti il taglio del nastro al Museo archeologico e d’arte della Maremma e la visita alla mostra, accompagnati da un buffet in piazza Baccarini.

Le dichiarazioni

«Design Funzione Arte è nato da un sogno. Un sogno che nel tempo è diventato concreto, vivo e che continua ad alimentarsi di quella stessa visione che mi ha portato a progettare la prima edizione nel 2022 per la mia città – dichiara Alessandro Corina –. Arrivare alla terza edizione, che si protrarrà per quattro mesi al Museo archeologico e d’arte della Maremma, è la dimostrazione che quella visione aveva radici solide».

Corina sottolinea anche il valore identitario del progetto: «Il tema di questa edizione, la visione artigianale, parla di noi, della nostra storia e delle nostre radici più profonde: di ciò che l’artigianalità ha saputo creare nell’antichità e di come quelle stesse radici continuino a nutrire l’arte contemporanea».

Per il direttore del Maam Luca Giannini la mostra rappresenta «una commistione tra contemporaneo e antico capace di generare nuove suggestioni e nuove prospettive con cui guardare il patrimonio archeologico».

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna evidenzia invece come iniziative di questo tipo contribuiscano «a rafforzare l’immagine di Grosseto come città viva, dinamica e aperta ai linguaggi della contemporaneità».

L’assessore comunale alla Cultura Luca Agresti parla di «un progetto capace di raccontare il territorio in modo autentico, mettendo in dialogo la storia etrusca con le espressioni più vive del design contemporaneo».

Il presidente di Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari sottolinea come l’iniziativa riesca a «mettere in dialogo la storia del territorio con il design e l’artigianalità contemporanea».

Per Fondazione Cr Firenze il progetto rappresenta «un esempio significativo di dialogo tra patrimonio culturale, creatività contemporanea e territorio».

Banca Tema evidenzia invece il forte legame tra l’identità etrusca della banca e il tema scelto per la mostra, sottolineando il valore culturale dell’iniziativa per il territorio.

Le attività collaterali

Durante i quattro mesi della manifestazione saranno organizzate anche conferenze, incontri e attività didattiche rivolte ai più giovani, con laboratori e campus dedicati alla scoperta del valore dell’artigianato e del lavoro manuale attraverso le epoche.

L’obiettivo sarà quello di coinvolgere cittadini e turisti in un percorso culturale capace di valorizzare il dialogo tra tradizione, patrimonio archeologico e creatività contemporanea.

Informazioni

La mostra sarà visitabile dal 3 giugno al 30 settembre 2026 al Museo archeologico e d’arte della Maremma, in piazza Baccarini a Grosseto.

Dal 1 giugno al 15 settembre il museo sarà aperto dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10.30 alle 18.30. Dal 16 settembre al 31 ottobre gli orari saranno dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 17, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.