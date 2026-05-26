MANCIANO – Il Consiglio comunale di Manciano è convocato in seduta ordinaria per giovedì 28 maggio 2026, alle ore 9, nella sala delle adunanze del Palazzo comunale. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è prevista alle ore 11 dello stesso giorno.
All’ordine del giorno sono iscritti quattro punti. Il primo riguarda l’istruttoria della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, sul rendiconto 2024 e l’adozione delle relative misure correttive. Seguirà la modifica della ripartizione del risultato di amministrazione 2025, conseguente all’adozione delle misure correttive riferite al rendiconto 2024.
Il Consiglio sarà poi chiamato ad approvare una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, con aggiornamenti al Documento unico di programmazione e al Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028. La seduta si concluderà con eventuali comunicazioni del sindaco.