CASTEL DEL PIANO – Il Comune di Castel del Piano promuove la Settimana dello Sport, un campus estivo rivolto a bambini e bambine della scuola primaria, dalla prima alla quinta elementare, pensato per offrire alle famiglie un servizio durante il periodo estivo e, allo stesso tempo, creare un’occasione di aggregazione, integrazione e crescita attraverso lo sport.

“Con questa iniziativa vogliamo offrire un servizio concreto alle famiglie e, allo stesso tempo, dare ai bambini l’opportunità di vivere lo sport come esperienza di socialità, scoperta e benessere – dichiara Ludovico Bartolommei, assessore allo Sport del Comune di Castel del Piano –. Far provare discipline diverse significa aiutare i più piccoli a conoscere le proprie inclinazioni e magari scegliere, nei prossimi anni, lo sport più adatto a loro. È anche un modo per valorizzare le associazioni sportive del territorio, che rappresentano una risorsa importante per la comunità”.

L’iniziativa, realizzata con Amiata Sport, Amiata Outdoor e Siesta, si svolgerà in località Campo Grande a Castel del Piano e sarà articolata in due settimane: la prima dal 29 giugno al 3 luglio, la seconda dal 6 al 10 luglio. Le famiglie potranno scegliere se iscrivere i bambini a una o a entrambe le settimane.

Le attività si terranno ogni giorno dalle 9 alle 17.30. Il pranzo sarà al sacco, a carico delle famiglie. La quota di partecipazione è di 120 euro a settimana. Il Comune di Castel del Piano contribuisce alla realizzazione del campus con l’obiettivo di abbattere il costo per le famiglie e rendere più accessibile la partecipazione.

Durante la Settimana dello Sport i bambini potranno sperimentare numerose discipline: basket, bici, pallavolo, nuoto, cricket, orienteering, tennis, padel, judo e parco avventura. Un programma vario, pensato per avvicinare i più piccoli al movimento, al gioco di squadra e alla conoscenza delle realtà sportive del territorio.

Per partecipare è necessario portare abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, borraccia per l’acqua, cappellino e crema solare.

I posti sono limitati. Il termine per le iscrizioni è fissato al 25 giugno 2026.

Per informazioni e iscrizioni: 328 6798038 – [email protected].