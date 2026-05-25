MASSA MARITTIMA – Il Consiglio comunale di Massa Marittima si riunirà in seduta aperta martedì 26 maggio alle ore 15, nella sala del Palazzo dell’Abbondanza, per affrontare il tema della sanità territoriale e della situazione dell’ospedale Sant’Andrea.

All’incontro parteciperanno Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana Sud Est, insieme alla direzione aziendale, per un confronto con il Consiglio comunale, le istituzioni e la cittadinanza sui servizi sanitari del territorio, sulle prospettive dell’ospedale e sull’organizzazione della sanità locale.

La seduta sarà aperta al pubblico e sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali istituzionali del Comune.