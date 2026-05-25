FOLLONICA – L’Amministrazione comunale organizza, come già anticipato, un incontro pubblico sulla riorganizzazione della mobilità nel quartiere Senzuno, che sarà introdotta a metà giugno e sarà attiva fino al 1 settembre 2026.

“L’incontro – spiega l’Amministrazione – è rivolto soprattutto ai residenti del quartiere, che avranno la possibilità di avere chiarimenti funzionali e specifici rispetto alle loro esigenze e necessità, affinché l’attivazione della Ztl serale possa rappresentare un reale miglioramento per la vivibilità e per la sicurezza di tutti”.

Le modifiche da metà giugno

Il provvedimento, che a breve sarà attuato, prevede l’istituzione di diverse aree a priorità pedonale:

-via della Repubblica e via Livorno: Area pedonale attiva in orario serale (tratto tra via Palermo e via Pistoia esclusa).

-via Mentana e via Spiaggia di Levante: Area pedonale h24 nel tratto compreso tra via Mentana e via Firenze.

Sarà istituita inoltre una Zona a Traffico Limitato h24 in:

– via Firenze

– via Spiaggia di Levante (dall’intersezione con via Siena a via Firenze). L’accesso sarà garantito esclusivamente a residenti, proprietari di garage, strutture ricettive e attività commerciali autorizzate.

Ci saranno inoltre modifiche funzionali ai sensi di marcia di via Pistoia, via Arezzo, via Palermo.

“Durante l’incontro illustreremo le modifiche ai cittadini e saremo a disposizione per domande e chiarimenti ” dice il sindaco Matteo Buoncristiani. Oltre al sindaco Buoncristiani e all’assessore alla mobilità Marrini, saranno anche presenti i tecnici dell’ente per offrire un quadro informativo esaustivo anche a livello pratico.