GROSSETO – Fondazione Grosseto Cultura propone anche per l’estate 2026 un ricco programma di campus estivi organizzati con la collaborazione di Odeon Studio, rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni, pensati per offrire esperienze coinvolgenti tra laboratori, attività creative, giochi e momenti di socializzazione negli spazi del Museo di storia naturale della Maremma e del Polo culturale Le Clarisse.

Al Museo di storia naturale della Maremma è in programma il campus “Esploratori di meraviglie tra natura, storia e scienza”, curato da Maremmagica. Il programma si svolgerà in due settimane, da lunedì 22 a venerdì 26 giugno e da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2026, e accompagnerà i partecipanti in un percorso fatto di esperimenti, osservazioni scientifiche, laboratori creativi, giochi di squadra e attività all’aria aperta. Un’occasione per scoprire il mondo naturale divertendosi e sviluppando curiosità, spirito di osservazione e capacità di collaborazione.

Al Polo culturale Le Clarisse, invece, PromoCultura propone un summer camp ispirato alla mostra “Il tempo del Realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani”, le prime due settimane, e alla “Città visibile 2026”, l’ultima settimana in programma.

Le attività si svolgeranno da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio, da lunedì 13 a venerdì 17 luglio e da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2026. Attraverso laboratori artistici e percorsi creativi, i bambini potranno avvicinarsi all’arte e sperimentare tecniche e linguaggi espressivi partendo dalle opere esposte al museo.

Il costo di partecipazione è 20 euro al giorno oppure 90 euro per la settimana, con uno sconto del 10% per i fratelli iscritti alla formula settimanale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Museo di storia naturale della Maremma all’indirizzo [email protected] o ai numeri 389 0031369 e 0564 488571, e il Polo culturale Le Clarisse all’indirizzo [email protected] o ai numeri 0564 488067 e 0564 488066.