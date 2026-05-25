GROSSETO – Confcommercio Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mauro Bellini, venuto a mancare ieri mattina all’età di 86 anni. Figura molto conosciuta e stimata, Bellini, nella zona di Rispescia-Alberese, “è stato per decenni un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale per la vita quotidiana del territorio, lasciando un segno autentico fatto di lavoro, dedizione e umanità” afferma Cofcommercio.

“Storico fornaio, Mauro Bellini ha legato il suo nome alla tradizione del pane e dei gesti semplici che, giorno dopo giorno, costruiscono comunità. La sua attività nasce ad Alberese, dove la famiglia avvia il primo forno, per poi trasferirsi dopo circa sei anni a Rispescia, luogo che diventerà la sua casa e il centro della sua vita professionale e familiare”.

In quegli anni, quando la campagna era ancora fatta di distanze e strade polverose, Bellini percorreva il territorio con il suo furgone, portando il pane direttamente nelle case, nelle aziende agricole, tra i poderi e le famiglie della zona. Un servizio essenziale che oggi si ricorda non solo come lavoro, ma come presenza, relazione, comunità. Per molti, il suo arrivo significava la certezza di un bisogno soddisfatto, ma anche un volto familiare che scandiva le giornate.

Accanto a lui, la famiglia ha sempre rappresentato il cuore di tutto. “La moglie Ivana, e i figli Nicola e Alessandro, che oggi portano avanti con impegno e continuità l’attività di famiglia nel settore dell’accoglienza, con l’Albergo Rispescia, testimonianza concreta di un’eredità fatta di lavoro, accoglienza e radicamento nel territorio”.

La famiglia Bellini è infatti da sempre parte integrante della storia economica e sociale della frazione di Rispescia, contribuendo nel tempo anche allo sviluppo turistico della zona.

“Associati storici di Confcommercio Grosseto, prima con Mauro e oggi con i figli, i Bellini rappresentano un esempio di continuità imprenditoriale fondata su valori solidi: impegno, serietà, lavoro quotidiano e senso di appartenenza al territorio” prosegue Ascom.

Il presidente Giulio Gennari, il direttore Gabriella Orlando e tutta Confcommercio Grosseto “si uniscono al dolore della moglie Ivana, dei figli Nicola e Alessandro e di tutta la famiglia, ricordando Mauro Bellini con profonda stima e riconoscenza: Mauro Bellini appartiene a quella generazione di imprenditori che ha costruito tutto con il lavoro quotidiano – commentano presidente e direttore – con il sacrificio silenzioso e costante, quando ogni risultato nasceva da una presenza concreta e da una fatica condivisa. Dal forno di famiglia fino alla storia che oggi prosegue attraverso i suoi figli, resta l’immagine di una vita spesa a ‘seminare’ nel territorio, con gesti semplici che nel tempo hanno dato frutto e continuità. È questa eredità umana e imprenditoriale che riconosciamo e che ci sentiamo di onorare, esprimendo alla famiglia Bellini la nostra più sincera vicinanza”.