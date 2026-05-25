GROSSETO – Un maremmano da tricolore ai Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo, disputati al Pala BCC Romagnolo di Cesena con oltre 250 atleti provenienti da tutta Italia. Il grossetano Mattia Porro ha conquistato il titolo di Campione Italiano nel singolo classe 5, al termine di un percorso straordinario fatto di talento, lucidità e forza interiore.

Prestazioni solide, mature e costruite punto dopo punto hanno consegnato a Porro il suo secondo titolo tricolore, davanti a Valerio Reguzzi del TT Coccaglio, medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato a Franco Dolci dell’ASD Osha e ad Andrea Durante del CUS Torino. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione dell’atleta grossetano è arrivata anche la medaglia di bronzo nel doppio misto assoluto conquistata insieme a Maria Nardelli, in una competizione che ha visto confrontarsi alcuni dei migliori interpreti del panorama paralimpico nazionale e internazionale.

Quello di Mattia Porro non è soltanto un successo sportivo: è soprattutto una lezione di vita con una storia di rinascita, determinazione e coraggio. Dopo il grave incidente automobilistico del 2017 e la lesione spinale cervicale che ha cambiato improvvisamente il corso della sua esistenza, Mattia ha saputo trasformare il dolore in energia, affrontando un lungo percorso di riabilitazione e ritrovando nello sport una nuova prospettiva di vita.

Con sacrificio, disciplina e una straordinaria forza d’animo, ha scelto di fare del tennistavolo non solo una passione ma un progetto di vita, arrivando in pochi anni a conquistare risultati di assoluto prestigio anche a livello internazionale, come la recente vittoria nell’ITTF Para Future in Spagna.

Un percorso umano e sportivo che era già stato riconosciuto anche dall’Unione Italiana Veterani dello Sport – sezione di Grosseto, che lo scorso 10 maggio aveva premiato Mattia Porro per gli straordinari risultati raggiunti e per i valori di determinazione, resilienza e inclusione che rappresenta dentro e fuori dal campo.

“Un esempio virtuoso di chi ha trasformato la sofferenza in forza – ha commentato il Garante della Disabilità del Comune di Grosseto e referente per l’inclusione della Consulta Provinciale dello Sport Diego Montani – e dimostrando come lo sport possa essere uno straordinario strumento di inclusione, crescita e rinascita personale. Il suo percorso onora Grosseto e tutta la nostra provincia in Italia e nel mondo, portando con sé valori autentici di resilienza, umiltà e determinazione che devono diventare patrimonio collettivo, soprattutto per le nuove generazioni. L’auspicio è che questo straordinario cammino possa continuare a regalargli soddisfazioni sempre più grandi, accompagnandolo verso traguardi ancora più prestigiosi e, perché no, verso il sogno olimpico e paralimpico che merita di inseguire con tutta la forza e il talento che ha dimostrato di possedere. Mattia Porro è oggi il simbolo più bello di una verità semplice ma potente: le sfide più difficili possono diventare il punto di partenza per grandi rinascite”.