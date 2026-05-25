GROSSETO – Nuovo intervento sulla condotta dell’acqua da parte dei tecnici dell’Acquedotto del Fiora.

Giovedì 28 maggio AdF sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Montecristo. I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Fiumara, via Argentario, via Cala di Forno, via Calamartina, via Caprera, via dei Platani, via del Giglio, via della Capraia, via della Fiumara, via della Genziana, via della Gorgona, via della Letizia, via delle Begonie, via delle Collacchie, via delle Colonie, via delle Ginestre, via dell’Elba, via delle Rocchette, via dell’Infanzia, via dello Scoglietto, via del Maestrale, via del Mirto Fiorito, via del Parco, via del Voltoncino, via di Giannutri, via di Ponente, via Eritrea, via Gioiosa, via Montecristo, via pedonale dello Scoglietto, via Serena, via Somalia. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

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