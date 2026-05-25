GROSSETO – Grande successo per la Fight Gym Grosseto nella finale del prestigioso Trofeo di Carrara, disputatasi domenica 24 maggio sul ring di Sarzana. Il giovane talento Leonardo Paladini ha conquistato una meritata vittoria nella categoria 60 kg Under 19, battendo ai punti il coriaceo rivale Dimitriu Mihail della Reggiana Boxe.

L’incontro ha regalato al pubblico tre riprese di altissima intensità agonistica. Paladini, che con questo successo porta il suo record a 21 vittorie su 34 match disputati, si è trovato di fronte un ostico avversario dal curriculum importante (42 match con 24 vittorie). Nonostante un richiamo ufficiale subito dal grossetano nella prima frazione – dovuto a un colpo involontario dietro la nuca che ha probabilmente fruttato un parziale di parità – Paladini ha mantenuto la lucidità.

Nelle riprese successive, il pugile della Fight Gym ha imposto un ritmo incessante, mettendo a segno serie di colpi di ottima fattura. Il pugile reggiano ha replicato con orgoglio a ogni scambio, senza mai riuscire, tuttavia, a dominare alcuna ripresa.

All’angolo, a guidare magistralmente l’atleta, era presente la campionessa mondiale Emanuela Pantani, supportata dal tifo e dalla vicinanza del presidente del sodalizio grossetano, Amedeo Raffi.

Questo trionfo ripaga gli enormi sacrifici del giovane pugile che, pur di allenarsi quotidianamente nella palestra di via della Repubblica a Grosseto, sotto la guida del maestro Raffaele D’Amico, affronta ogni giorno, accompagnato dal padre, una faticosa trasferta da Piombino. Un esempio di dedizione che oggi si traduce in una meritata medaglia d’oro.