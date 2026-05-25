GROSSETO. Dalla futura Casa della Musica all’ex Garibaldi fino al nuovo Museo del Buttero ad Alberese, passando anche dalle riflessioni politiche in vista delle elezioni comunali del 2027. È un viaggio tra cultura, progetti e prospettive amministrative quello affrontato da Luca Agresti, assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, ospite della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”.

Tra i temi centrali dell’intervista c’è il recupero dell’ex Garibaldi, destinato a diventare la nuova Casa della Musica cittadina. «Siamo ormai nella fase finale dei lavori – spiega Agresti – e sarà un luogo dedicato completamente alla musica, con la scuola musicale di Grosseto, l’orchestra, la banda e la corale. Un progetto importante anche per la riqualificazione di quell’area».

Spazio poi al nuovo Museo del Buttero e delle Tradizioni che sorgerà ad Alberese, nell’ex scuola di piazza dei Combattenti. «Sarà un museo moderno – sottolinea l’assessore – capace di raccontare il buttero e le tradizioni maremmane sia attraverso oggetti reali sia con strumenti digitali e multimediali». Un progetto che, secondo Agresti, contribuirà ad ampliare l’offerta museale cittadina insieme al Museo Luzzetti.

Nella parte finale della puntata si parla anche di politica e delle prossime elezioni amministrative del 2027. Agresti evidenzia il lavoro avviato nel centrodestra per costruire il futuro della coalizione: «Credo sia importante mantenere il baricentro nell’area moderata e avere grande apertura verso il mondo civico. Ma soprattutto servono programmi e una visione chiara della Grosseto del domani».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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